Amazon impazzisce: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 in sconto del 75%

Le cuffie bluetooth Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono la versione globale dei Mi AirDots 2 SE lanciati in Cina, in offerta ora su Amazon a soli 23,49€ invece di 94,00€.

La custodia di ricarica del Mi TWS2 Basic si presenta con una forma e un meccanismo di apertura innnovativi. La custodia è abbastanza leggera e si adatta ancora comodamente alla maggior parte delle tasche. Tuttavia, se prevedi di utilizzare la tasca portamonete dei tuoi jeans come fanno alcuni proprietari di cuffie TWS, dovresti sapere che non si adatteranno.

L’apertura del coperchio rivela le effettive cuffie Mi TWS2 Basic e sembrano esattamente come le loro controparti non Basic. La loro forma ricorda gli AirPods di Apple, anche se in questo caso lo “stelo” continua oltre l’auricolare.

Anche la parte lunga è più spessa e leggermente più pesante. Se hai indossato alcuni dei prodotti della concorrenza, potrebbero essere necessarie un paio d’ore per abituarti all’aspetto più grande e alle diverse sensazioni.

La buona notizia è che il Mi TWS2 Basic si adatta perfettamente alla maggior parte delle orecchie ed è abbastanza facile abituarsi. Supportano anche il rilevamento dell’usura, il che significa che l’eliminazione di uno o entrambi metterà automaticamente in pausa qualsiasi cosa tu stia riproducendo: musica o video.

Se hai il telefono Xiaomi giusto con la giusta versione del firmware, i Mi TWS2 Basic sono facili da collegare come gli AirPods di Apple. Ciò significa che quando apri la custodia di ricarica vicino al tuo telefono Xiaomi, sul tuo telefono verrà visualizzato un messaggio pop-up che ti chiederà l’autorizzazione per la connessione. E il gioco è fatto: non ci saranno problemi con il menu delle impostazioni e l’accoppiamento Bluetooth manuale.

Se hai un telefono diverso non devi preoccuparti però. Per collegarli a un telefono Android o iOS è necessario solo aprire la custodia, quindi accedere alle impostazioni Bluetooth e toccarle.

L’unica cosa che perderai se non li usi con un telefono Xiaomi è l’animazione sullo schermo con le informazioni sulla batteria ogni volta che apri la custodia. Sia Android che iOS mostrano la batteria rimanente delle Mi TWS2 Basic, ma solo un telefono Xiaomi sarà in grado di rilevare la batteria rimanente anche nella custodia di ricarica.

Una cosa interessante che abbiamo notato è che non solo la scatola, ma anche ogni auricolare ha una minuscola luce di notifica a LED bianca, che lampeggerà durante l’associazione o quando i livelli della batteria sono bassi.

La custodia di ricarica Mi TWS2 Basic ha una batteria da 410 mAh, sufficiente per ricaricare gli auricolari circa quattro volte. La custodia si ricarica tramite la porta USB-C e nella confezione è presente anche un cavo. Occorrono circa 90 minuti per ricaricare l’intera custodia.

La ricarica è massima a 5 W (5 V/1 A) ma se colleghi la custodia a una delle vecchie porte da 2,5 W, ci vorrà più tempo per raggiungere una carica completa. Acquistale ora su Amazon approfittando dello sconto FOLLE di Amazon del 75%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.