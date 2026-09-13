Amazon ha deciso di regalarli: settembre inizia alla grande per i clienti Prime

Amazon Prime porta nuovi giochi gratis a settembre, con titoli importanti da giocare in cloud e altri da riscattare senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Il catalogo si arricchisce tra grandi produzioni, giochi più leggeri e nuove occasioni per chi utilizza già Amazon Luna. Alcuni titoli sono disponibili subito, mentre altri arriveranno nel corso del mese seguendo un calendario preciso.

Prime si arricchisce: in streaming arrivano Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora

Nel catalogo Standard di Amazon Luna, accessibile agli utenti con un abbonamento Prime attivo, entrano questo mese giochi pensati per gusti diversi. Si va dai grandi mondi aperti alle partite più leggere da fare in compagnia. Il titolo più in vista è Star Wars Outlaws, già disponibile in streaming: un’avventura nell’universo di Guerre Stellari, con al centro Kay Vess, una fuorilegge alle prese con sindacati criminali, pianeti di frontiera e volti noti della saga.

C’è poi Avatar Frontiers of Pandora, anche questo già presente su Amazon Luna, con esplorazione in prima persona e ambientazione su Pandora. Più avanti nel mese toccherà a King of Tokyo, It’s Quiz Time: Guinness World Records, Bowling Mayhem e Cranium Planet. Una lista varia, non costruita solo sui grandi nomi. Dentro ci sono anche giochi rapidi, sociali, da avviare senza troppe attese. La linea di Amazon resta quella già indicata nelle comunicazioni sul servizio: giocare “da qualsiasi schermo compatibile”, senza installare nulla sul dispositivo.

Cloud gaming, dispositivi e Remote Play: cosa serve per giocare a distanza

Il sistema è quello del cloud gaming: i giochi non vengono scaricati, ma girano in streaming dai server di Amazon Luna. Per giocare serve una connessione stabile. Amazon indica una velocità minima di 10 Mbps, utile per ridurre ritardi, blocchi e cali nella qualità video. Poi, nella vita reale, contano anche il Wi-Fi di casa, la distanza dal router e la tenuta della rete. Piccoli dettagli, ma quando si gioca fanno la differenza.

Amazon Luna è disponibile su diversi dispositivi compatibili, comprese alcune Smart TV con app dedicata, oltre a computer, tablet e altri schermi supportati. La novità del mese è Remote Play, pensata per il multiplayer a distanza: permette di giocare con amici e familiari anche se non si è nella stessa casa. È una funzione che punta a rendere il servizio più pratico nell’uso quotidiano, per partite organizzate al volo, magari la sera, senza dover fare i conti con console, download e aggiornamenti. Amazon non parla di rivoluzione, ma di un passo in più nella crescita della piattaforma.

Giochi PC da riscattare: in calendario DOOM Eternal, Botany Manor e titoli su Epic, GOG e Microsoft

Oltre ai giochi in streaming, settembre porta anche una lista di giochi PC da riscattare tramite Amazon Luna e servizi collegati. A seconda degli accordi, gli utenti vengono indirizzati verso Amazon Games App oppure verso piattaforme come Epic Games Store, GOG, Microsoft e Legacy Games. Il calendario è partito il 3 settembre con War Hospital e Just Die Already, entrambi su Epic Games Store.

Il 10 settembre sono arrivati Drop Duchy su Epic, DOOM + DOOM II tramite codice GOG e Botany Manor, ancora su Epic Games Store. La data più attesa dagli appassionati di sparatutto è il 17 settembre, quando sarà disponibile DOOM Eternal, riscattabile tramite codice Microsoft. Nello stesso giorno sono previsti anche Rims Racing su Epic e Wall World 2 su Amazon Games App. Chiusura il 24 settembre con Hue, The Da Vinci Cryptex e High on Life. Un mese pieno, soprattutto per chi ha già Prime e vuole aggiungere nuovi titoli alla libreria senza pagare altro oltre all’abbonamento.