Amazon FOLLE: Echo Show 8 a prezzo bassissimo grazie al BLACK FRIDAY

Il Black Friday è iniziato su Amazon, e con esso una settimana di sconti imperdibili dal 17 al 27 novembre. Tra le offerte più allettanti c’è quella per l’Echo Show 8, ora disponibile a soli 84,99€, con uno sconto del 6%.

È l’occasione perfetta per portare in casa l’innovazione di Alexa con un dispositivo versatile e intelligente.

L’Echo Show 8 si distingue per il suo display HD da 8 pollici, che offre una visualizzazione nitida e colorata, perfetta per videochiamate, filmati, ricette e molto altro. La sua fotocamera integrata da 13 MP garantisce videochiamate di alta qualità, rendendolo uno strumento ideale per rimanere in contatto con amici e familiari.

Il cuore dell’Echo Show 8 è Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che ti permette di controllare la smart home, ascoltare musica, ottenere aggiornamenti sulle notizie, impostare promemoria e molto altro, tutto con semplici comandi vocali. La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi smart home lo rende il centro nevralgico del tuo ecosistema domestico intelligente.

Inoltre, l’Echo Show 8 è progettato con la privacy in mente. È dotato di un pulsante che disattiva microfono e fotocamera e di una copertura integrata per la fotocamera, garantendo la tua tranquillità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva! L’Echo Show 8 a questo prezzo è un affare da non perdere per chiunque desideri rendere la propria casa più connessa e interattiva. Che tu voglia gestire le tue routine quotidiane, goderti i media in streaming o semplicemente chiedere ad Alexa di raccontarti una barzelletta, l’Echo Show 8 è il dispositivo che fa per te.

Acquistalo ora su Amazon e inizia a sperimentare il futuro della casa intelligente. Ricorda, l’offerta è valida solo fino al 27 novembre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.