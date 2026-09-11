Amazon fa un regalo agli utenti: ora puoi farlo ed è completamente gratis

Amazon ha lanciato oggi, 30 luglio 2026, in Italia, Amazon Family, la nuova funzione che permette ai clienti Prime di condividere gratis i principali vantaggi dell’abbonamento con un altro adulto dello stesso nucleo familiare. Nessun costo in più, nessun account unico da usare in due. La novità arriva mentre molti servizi digitali stanno chiudendo la porta alla condivisione degli abbonamenti tra persone diverse.

Amazon Family è disponibile per i clienti italiani con un abbonamento Amazon Prime attivo, che oggi costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno. Chi paga Prime può invitare un secondo adulto del proprio nucleo familiare, che avrà accesso a una buona parte dei vantaggi dell’abbonamento senza doverne sottoscrivere uno a parte.

Per attivare la funzione, spiega Amazon, bisogna entrare nella sezione “Il mio account” e poi nella voce “La tua Amazon Family”. Chi crea il nucleo diventa l’Amministratore e può mandare l’invito all’altra persona. Il secondo adulto lo riceve, lo accetta e da quel momento può usare i servizi condivisi. Tutto qui: pochi passaggi e nessun nuovo abbonamento da aprire.

Il rilascio sarà graduale. Amazon Family sarà disponibile per tutti i clienti nei prossimi giorni, quindi chi ancora non la trova nel proprio profilo dovrà solo aspettare l’attivazione. Per i nuovi iscritti idonei resta anche la prova gratuita di 30 giorni di Prime, utile per provare il servizio prima dell’eventuale rinnovo a pagamento.

Prime condiviso, ma gli account restano separati

Il punto forte di Amazon Family è che condividere Prime non significa mettere insieme i due account. L’adulto invitato conserva la propria password, la cronologia degli ordini, le liste, le preferenze e i suggerimenti personalizzati. Niente credenziali passate di mano, niente accessi comuni gestiti alla buona.

Due persone gestiscono acquisti e abbonamenti da dispositivi separati, con pacchi sul tavolo in un contesto domestico.

È un dettaglio che pesa, soprattutto in casa. Gli acquisti online possono riguardare regali, prodotti personali o spese che non si vuole mischiare con quelle di un’altra persona. Con questa scelta Amazon evita la situazione più scomoda: un solo profilo usato da più utenti, con ordini visibili a tutti e consigli che finiscono per confondersi. Qui ogni account resta al suo posto. E nell’uso quotidiano la differenza si sente.

La società non presenta Amazon Family come un nuovo piano familiare a pagamento, ma come un’estensione dei vantaggi già compresi in Prime. In pratica, il titolare continua a essere chi paga l’abbonamento. L’altro adulto entra nel nucleo creato dall’Amministratore e può usare i benefici previsti, senza perdere la propria identità sull’account Amazon.

Consegne, Video, Music, Luna e offerte: cosa ottiene il secondo adulto

Il secondo adulto invitato con Amazon Family può usare alcuni dei servizi più richiesti dagli abbonati Prime, a cominciare dalle consegne veloci e illimitate sui prodotti idonei. È il vantaggio più immediato: piccoli ordini, acquisti dell’ultimo minuto, pacchi che arrivano senza costi di spedizione aggiuntivi quando rientrano nelle condizioni previste.

Nel pacchetto condiviso ci sono anche Prime Video con pubblicità, Amazon Music Prime, Amazon Luna e l’accesso a offerte ed eventi riservati agli iscritti, come Prime Day e Festa delle Offerte Prime. Non solo spedizioni, quindi. La condivisione riguarda anche intrattenimento, musica, gaming in cloud e promozioni periodiche.

Restano valide le condizioni dell’abbonamento Prime attivo e le disponibilità previste da Amazon in Italia. Per esempio, Prime Video è indicato nella versione con pubblicità, mentre Amazon Music Prime comprende catalogo e modalità incluse nel piano Prime, non quelle di Music Unlimited. Una precisazione utile, perché i nomi si assomigliano e non è difficile fare confusione.

Pagamenti, carta condivisa e notifiche: il punto più delicato

La parte più sensibile riguarda i pagamenti. L’Amministratore di Amazon Family può scegliere una carta da condividere per gli acquisti del secondo adulto. Quest’ultimo potrà vedere le ultime quattro cifre, il nome associato alla carta e la data di scadenza, e potrà usarla per chiudere un ordine. Non vede tutti i dati, ma abbastanza per riconoscerla.

Amazon prevede anche un controllo: l’Amministratore riceve una notifica per ogni acquisto effettuato con quel metodo di pagamento condiviso. Un modo per evitare sorprese, anche se resta necessario mettersi d’accordo prima in casa. Il punto, in sostanza, è questo: la carta può essere condivisa, ma non è obbligatorio usarla.

Entrambi gli adulti possono infatti continuare a utilizzare i propri metodi di pagamento personali. La carta comune non diventa l’unica strada per comprare su Amazon e non vincola ogni ordine del secondo membro. È su questo equilibrio che si regge Amazon Family: vantaggi Prime condivisi, account separati e pagamenti sotto controllo, senza trasformare l’abbonamento in un profilo collettivo.