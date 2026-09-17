Amazon fa un regalo agli utenti da non credere: era una vita che lo stavamo aspettando

La storia di Carrie White viene portata ai giorni nostri, dentro una scuola pubblica segnata da isolamento, bullismo e umiliazioni che corrono sui social media. A più di cinquant’anni dal libro, uscito nel 1974, cambia lo scenario. Resta intatto il cuore più duro della vicenda: solitudine, paura del giudizio, violenza del gruppo.

La nuova serie Prime Video riparte dal romanzo di Stephen King, ma sceglie un passo diverso rispetto ai film arrivati finora. Non più una storia chiusa in due ore, ma una tragedia horror in otto parti, con più spazio per seguire Carrie, il rapporto con la madre e la scoperta dei suoi poteri. Un formato che permette di guardare anche a chi le sta intorno: compagni, insegnanti, famiglie, adulti che non vedono o non capiscono fino in fondo quello che sta succedendo.

Il primo trailer completo, diffuso da Prime Video, conferma una certa fedeltà alla trama nota, ma mostra anche un aggiornamento deciso. Mike Flanagan, già abituato a un horror più psicologico, si muove su un terreno delicato: rispettare un romanzo entrato nell’immaginario senza rifarne una copia. L’idea è una versione più ampia, con relazioni e sottotrame in primo piano. Non solo sangue e paura. Anche attese, silenzi, sguardi.

Carrie White oggi: isolamento, scuola pubblica e poteri soprannaturali

Al centro c’è ancora Carrie White, adolescente cresciuta quasi fuori dal mondo, sotto il controllo della madre Margaret White, profondamente religiosa e oppressiva. Dopo la morte del padre, Carrie entra in una scuola pubblica e si ritrova davanti a regole che nessuno le ha insegnato: corridoi pieni, spogliatoi, lezioni, gruppi già chiusi, gerarchie invisibili ma pesantissime.

Un corridoio di liceo con una studentessa isolata e compagni al telefono, immagine che richiama il bullismo social al centro di “Carrie”.

Per lei anche un gesto normale può diventare una prova. La serie lavora proprio su questo strappo, tra l’isolamento di casa e l’esposizione improvvisa agli occhi degli altri. Carrie non è soltanto diversa: viene scelta come bersaglio. E mentre il disagio cresce, affiorano i primi segnali delle sue capacità soprannaturali, una forza che sembra rispondere alla paura e all’umiliazione. Nel trailer si vedono oggetti che si muovono, tensioni trattenute, facce spaventate. Passo dopo passo, il confine tra vittima e minaccia diventa sempre più sottile.

Il bullismo oltre i cancelli: l’umiliazione diventa virale

La novità più evidente riguarda il bullismo. Nel romanzo del 1974 e nei film precedenti, la violenza dei compagni restava soprattutto dentro la scuola: bagni, corridoi, palestra. Qui invece non si ferma ai cancelli. Viene ripresa, condivisa, commentata. L’umiliazione di Carrie White diventa contenuto, passa da un telefono all’altro, raggiunge un pubblico più grande e più difficile da controllare.

È il passaggio che porta la storia nell’era dei social media, dove una scena privata può girare in pochi secondi e restare online molto dopo quel momento. La serie, almeno da quanto mostra il trailer, conserva i temi di partenza — solitudine, pressione del gruppo, bisogno di appartenenza — ma li cala in un presente più esposto e più feroce. Non serve più essere nella stessa stanza per partecipare alla violenza. Basta guardare, inoltrare, ridere. Oppure restare fermi.

Cast, promesse di Flanagan e uscita del 7 ottobre 2026

A interpretare Carrie White sarà Summer H. Howell, attrice ventiduenne scelta dopo un lungo casting che, secondo Deadline, avrebbe coinvolto oltre mille candidate. Al suo fianco ci sarà Samantha Sloyan nel ruolo di Margaret White, la madre di Carrie, figura chiave nel conflitto familiare e religioso della storia.

Nel cast ci sono anche Matthew Lillard, Siena Agudong, Alison Thornton e Amber Midthunder, dentro un racconto corale che dovrebbe dare peso alla scuola e agli adulti che ruotano intorno alla protagonista. Al San Diego Comic-Con, alla fine di giugno 2026, Mike Flanagan ha spiegato che anche chi conosce romanzo e film non dovrebbe sentirsi troppo sicuro di sapere cosa accadrà. La celebre scena del ballo di fine anno, uno dei momenti più riconoscibili dell’immaginario horror legato a Carrie, sarà affrontata in modo diverso. Flanagan l’ha definita “la scena più complessa che abbia mai girato” e “una delle mie sequenze preferite”, lasciando intendere un finale costruito con grande ambizione.

Lo showrunner ha promesso anche sorprese: “Credo che molte persone pensino di sapere di cosa parla la serie. E ciò che mi entusiasma di più oggi è sapere che grande sorpresa sarà la nostra Carrie”. Gli otto episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 7 ottobre 2026. Solo allora si capirà se questa nuova versione parlerà ai fan di lunga data e, insieme, a chi incontrerà Carrie White per la prima volta su una piattaforma.