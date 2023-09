Amazon eero Pro 6: WiFi potentissimo in tutta la casa e oltre!

Se stai cercando un’esperienza Wi-Fi senza precedenti per la tua casa, non cercare oltre! L’innovativo sistema di router Wi-Fi 6 mesh Amazon eero Pro 6 è attualmente in offerta su Amazon a soli 199,99€, con uno sconto del 9%. È un’opportunità da non perdere!

Non lasciarti sfuggire questa offerta! Se desideri una connessione Wi-Fi veloce, stabile e affidabile in ogni angolo della tua casa, l’Amazon eero Pro 6 è la soluzione che fa per te. Con uno sconto del 9%, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade della tua rete domestica.

Caratteristiche principali del prodotto:

Copertura Wi-Fi 6 per tutta la casa: L’eero 6 copre una superficie impressionante fino a 280 m2 e supporta velocità strabilianti fino a 500 Mbps.

L’eero 6 copre una superficie impressionante fino a 280 m2 e supporta velocità strabilianti fino a 500 Mbps. Tecnologia Wi-Fi mesh avanzata: Dì addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering. Questa tecnologia si adatta perfettamente allo spazio in cui ti trovi, garantendo un’esperienza di gioco, videochiamate e streaming in 4K fluida in ogni angolo della tua abitazione.

Dì addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering. Questa tecnologia si adatta perfettamente allo spazio in cui ti trovi, garantendo un’esperienza di gioco, videochiamate e streaming in 4K fluida in ogni angolo della tua abitazione. Supporto per oltre 75 dispositivi: Grazie alla potenza del Wi-Fi 6, l’eero aumenta la portata e l’efficienza della tua rete, permettendo una connessione stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi.

Grazie alla potenza del Wi-Fi 6, l’eero aumenta la portata e l’efficienza della tua rete, permettendo una connessione stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi. Configurazione rapida e semplice: L’app eero ti guida passo dopo passo nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

L’app eero ti guida passo dopo passo nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo. Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato: L’eero 6 non è solo un router, ma funge anche da hub per la tua Casa Intelligente Zigbee, rendendo ancora più semplice connettere e controllare i dispositivi compatibili con Alexa.

L’eero 6 non è solo un router, ma funge anche da hub per la tua Casa Intelligente Zigbee, rendendo ancora più semplice connettere e controllare i dispositivi compatibili con Alexa. Aggiornamenti automatici: La tua rete sarà sempre protetta e aggiornata grazie agli aggiornamenti automatici.

Affrettati e approfitta di questa offerta limitata su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.