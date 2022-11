Pronti, partenza, via: su Amazon oggi hai la possibilità di acquistare il bundle che include lo smart speaker Echo Dot di 3ª generazione e la presa intelligente di Meross. Il tutto allo strepitoso prezzo di 29,99 euro, ovvero il 57% in meno rispetto al prezzo di listino di 70 euro. Se non è un affare questo.

L’Echo Dot di terza generazione è lo smart speaker di Amazon più venduto in assoluto. E per degli ottimi motivi. Le dimensioni sono contenute e il design non è per nulla banale, con un rivestimento in tessuto che ben si sposa con tutti gli ambienti della casa o dell’ufficio. Sulla parte superiore ci sono invece dei pulsanti fisici che puoi utilizzare per interagire con l’altoparlante. Il vero punto di forza del dispositivo intelligente è però l’assistente vocale, Alexa.

Alexa è, forse, l’assistente vocale più smart e versatile in circolazione. Puoi chiedere un po’ di tutto utilizzando uno strumento che porti sempre con te, la tua voce. Puoi gestire la riproduzione di brani musicali dalle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music e così via), ma anche le chiamate e la posta elettronica. Puoi anche chiedere di ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e così via. E non dimentichiamoci della possibilità di poter “dirigere” gli altri dispositivi smart sparsi per casa.

A proposito di gadget smart, nel bundle oggi in super offerta c’è anche la presa intelligente di Meross. A vederla non sembra nascondere chissà quale tecnologia ma in realtà è capace di collegarsi al Wi-Fi, e la puoi gestire non solo con Alexa, ma anche con Google Assistant e Siri tramite HomeKit. È davvero utilissima e una volta provata non riuscirai più a farne a meno, te lo assicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.