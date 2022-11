Vuoi rendere smart la tua auto? Ti basta una spesa di 29,99 euro e il gioco è fatto. Grazie allo sconto Black Friday del 50%, acquisti l’Echo Auto di Amazon ad una somma irrisoria. Non approfittarne sarebbe un errore.

Per chi non lo conoscesse, l’Echo Auto è un piccolo gadget che si connette all’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti della tua auto dall’ingresso AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. Nella confezione trovi anche un supporto per la bocchetta d’aerazione, che quasi sicuramente ti ritroverai ad utilizzare.

Grazie agli 8 microfoni (che puoi anche disattivare) e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di sentirti nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore. Usa la tua voce per mettere della musica, scoprire che tempo farà, aggiungere elementi alla Lista di cose da fare, impostare un promemoria e molto altro.

Mentre sei alla guida, devi prestare massima attenzione alla strada. Ecco perché con la Modalità Auto puoi trasformare il tuo smartphone in uno schermo pensato per completare Echo Auto mentre sei sull’asfalto: testo dai caratteri grandi, controlli touch e comandi per passare rapidamente a sezioni, contatti e contenuti multimediali ti permettono di navigare, restare in contatto con gli altri e goderti i tuoi contenuti preferiti mentre stai guidando. Echo Auto non include un supporto per il telefono.

Ok la tecnologia, ma la sicurezza viene prima di tutto. Non dimentichiamolo mai.

Se sei un fan dei device smart di Amazon, ci sono altre offerte per questo Black Friday.