Amazon dovrà rimborsare milioni di euro agli utenti Prime a causa della pubblicità

Il caso nasce da una scelta che Prime Video ha compiuto all’inizio del 2024: introdurre gli spot all’interno dei contenuti e chiedere un supplemento mensile a chi volesse continuare a guardare senza interruzioni. In Germania quel sovrapprezzo è di 2,99 euro al mese, in Italia di 1,99, e molti abbonati non l’hanno digerito, sostenendo di essersi iscritti a un servizio presentato come privo di pubblicità. Da qui è partita una class action che, secondo le ricostruzioni, avrebbe già raccolto oltre 200.000 adesioni.

Amazon potrebbe dover rimborsare gli utenti Prime

La richiesta è il rimborso di quel supplemento per ogni mese trascorso dall’introduzione degli spot. Una somma minima per il singolo, ma che cambia scala se moltiplicata per la platea tedesca: con oltre 20 milioni di abbonati Prime nel Paese, il rischio economico complessivo per Amazon potrebbe superare 1,8 miliardi di euro, anche perché una terza azione legale punterebbe a farsi restituire i profitti generati dagli annunci.

A dare forza alla causa c’è un precedente: il Tribunale di Monaco, alla fine del 2025, aveva già giudicato illegittimo il modo in cui il supplemento era stato imposto, richiamando le norme sulla concorrenza sleale.

La pronuncia bavarese non ha disposto rimborsi né sanzioni: ha invitato l’azienda ad astenersi da comunicazioni fuorvianti e a chiarire meglio la questione agli utenti. La class action vera e propria è in costruzione e dovrà fare il suo corso, e Amazon, che respinge le accuse sostenendo di aver informato i clienti in modo trasparente e nel rispetto delle regole, può ancora impugnare le decisioni. Tradotto: i rimborsi sono una possibilità concreta e crescente, non un fatto compiuto.

Sul fronte italiano la vicenda va seguita con attenzione, perché un eventuale esito sfavorevole in Germania potrebbe spingere Amazon a rivedere la strategia pubblicitaria anche altrove. Secondo le regole nostrane, una modifica contrattuale di questo tipo richiede un preavviso di almeno 30 giorni e la possibilità di recedere senza penali: aspetti su cui, almeno formalmente, l’azienda sembra essersi mossa correttamente. Resta il malcontento di fondo, lo stesso che attraversa tutto il settore, di chi vede gli abbonamenti aumentare di prezzo e contemporaneamente riempirsi di spot.

Vale la pena ricordare, infine, che attorno a queste cause reali si muovono anche i truffatori. Negli ultimi mesi è circolata in Italia una falsa comunicazione di rimborso Amazon Prime, con tanto di assegno fasullo e link a un sito civetta, costruita sfruttando proprio l’esistenza di contenziosi veri negli Stati Uniti. Il principio per difendersi è sempre lo stesso: nessun rimborso legittimo arriva chiedendo di inserire i dati della carta su una pagina raggiunta da un link via mail. Per ora, in Europa, il capitolo si gioca nelle aule dei tribunali, non nella casella di posta.