Amazon: CROLLA DI 500€ il prezzo del Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire sempre il top della qualità e oggi trattiamo uno dei suoi top di gamma in assoluto: il Samsung Galaxy S24 Ultra viene scontato del 33% per un costo totale e finale di 999€.

Analizziamo il top di gamma Samsung

Scopri il Samsung Galaxy S24 Ultra, un dispositivo che offre prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate. Nella confezione troverai anche un caricabatterie Samsung da 25W, ideale per ricaricare il tuo smartphone in modo rapido ed efficiente. Grazie all’intelligenza artificiale, puoi modificare le tue foto come un professionista con Edit Suggestion, ricevere traduzioni in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, e scrivere con la S Pen, mentre Assistente Note organizza i tuoi appunti in riassunti chiari e ordinati.

Il Galaxy S24 Ultra è progettato per affrontare qualsiasi avventura, grazie a un’armatura in titanio integrata nel telaio, una migliore resistenza ai graffi grazie al Corning Gorilla Armor e un grado di protezione IP68.

Con una fotocamera da 200MP, ogni foto notturna scattata con il ProVisual engine è caratterizzata da dettagli nitidi; puoi utilizzare il Space Zoom per ottenere foto e video più stabili e luminosi anche al buio, grazie ai pixel 1,6 volte più grandi e a un Teleobiettivo con OIS più ampio.

L’esperienza di gioco è iper-reale, grazie a un potente processore e a una camera di vapore quasi raddoppiata, che garantiscono un’esperienza grafica fluida. Con una batteria da 5.000 mAh e un’ottima efficienza energetica, potrai godere di una lunga autonomia. Il display QHD+ da 6,8″, con un luminoso picco di 2600 nit e il migliorato Vision Booster, esalta contrasti e colori, offrendo un’esperienza visiva senza pari.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto di 500€ (33%) sul Samsung Galaxy S24: prezzo finale e totale d’acquisto di 999€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.