Amazon Back to School: Tablet a partire da 49 euro

Per acquistare un tablet di qualità, utile per prendere appunti a scuola o per guardare film, serie TV e video, non serve spendere centinaia di euro. Oggi Amazon ha delle offerte imperdibili per te, in occasione del back to school. Ecco una lista di 5 tablet a meno di 99€ che non vorrai perdere. Per sfruttare l’offerta, ricordati di spuntare la casella relativa al coupon sconto, prima di aggiungere il prodotto al carrello e godere dello sconto massimo disponibile.

5 Tablet in OFFERTA da 59 euro

SGIN Tablet, 10.1 Pollici con Android 12 e Quad-Core Processore è una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo potente e affidabile. Originariamente a 79,99€, ora è in offerta a soli 59,99€. Non dimenticare di spuntare la casella Coupon nella pagina per approfittare dell’offerta! Acquista ora Il TECLAST Tablet Android 12 P80T, con uno schermo di 8 Pollici, 3GB RAM e 32GB ROM, offre prestazioni fluide e un’ottima capacità di archiviazione. Precedentemente a 59,99€, ora è disponibile a 49,99€. Ricorda di spuntare la casella Coupon nella pagina! Acquista ora Blackview Tab 5 con Android 12, uno schermo di 8 Pollici e una memoria impressionante di 5GB+64GB (espandibile fino a TF 1TB), è un affare da non perdere. Inizialmente a 99,99€, ora è in offerta a 65,99€. Acquista ora BMAX Tablet I9 Plus con Android 12, uno schermo di 10,1 pollici, e una combinazione di 4GB RAM+64GB ROM (espandibile fino a 1TB TF), offre un’esperienza utente superiore. Da 99,99€, ora è ridotto a 76,99€. Acquista ora Infine, l’OSCAL Tablet 10 Pollici Pad70 con Android 12 e una potente combinazione di 7GB RAM+64GB ROM (espandibile fino a TF 1TB), è un’opzione eccellente per chi cerca prestazioni e capacità. Da 79,98€, ora è offerto a 75,98€. Acquista ora

Non perdere queste offerte pazzesche su Amazon. Se stai cercando di aggiornare il tuo vecchio tablet o di fare un regalo speciale, ora è il momento giusto per fare un affare! Che ti serva per la scuola o per intrattenerti a casa, questi modelli in super offerta sono imperdibili e vanno presi in considerazione. Spendere poco si può, anche senza rinunciare alla qualità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.