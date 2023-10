Amazon anticipa le Offerte Prime: sconti su alcuni dispositivi Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è alle porte, promettendo due giorni di sconti e offerte esclusive che coinvolgono tante categorie di prodotto. Questo evento globale, che vedrà la partecipazione di clienti Prime di 19 paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, è atteso con grande entusiasmo da chi è sempre alla ricerca del miglior affare online.

Offerte Prime già attive

Amazon ha appena svelato alcune delle offerte in anteprima, dando un assaggio di ciò che i clienti Prime potranno aspettarsi durante l’evento. Tra le offerte ci sono sconti su una varietà di dispositivi Amazon:

Echo Pop + Meross Smart Plug a 22,99€

Blink Outdoor + Blink Mini Pan-Tilt

Amazon eero 6 a 64,99€

Music Unlimited

Non solo tecnologia, ma anche musica con Amazon Music Unlimited che offre 4 mesi di uso gratuito, per un periodo limitato, per i clienti Prime che sono nuovi abbonati. Questo servizio permette l’accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.

Seconda Mano

Per chi è attento all’ambiente e preferisce prodotti di seconda mano, Amazon propone fino al 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano.

La Festa delle Offerte Prime rappresenta un’occasione imperdibile per i clienti Amazon Prime di approfittare di sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti e categorie. Che si tratti di elettronica, moda, alimentari o prodotti di seconda mano, c’è qualcosa per tutti. Continuate a seguirci per restare aggiornati in tempo reale sulle offerte più interessanti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.