Amazon anticipa il Prime Day: Abask Dash Cam a Soli 45€

L’estate è alle porte e con essa arriva il tempo dei viaggi in auto. Immagina di poter immortalare ogni momento del tuo viaggio, ma anche di avere un occhio vigile che registra ogni dettaglio mentre guidi. Questo è possibile con la Dash Cam Abask, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 45,77€, con un formidabile sconto del 15%! L’offerta è limitata, quindi è il momento perfetto per fare questo investimento intelligente.

La Dash Cam Abask è uno strumento tecnologico di alta qualità, progettato per migliorare la tua esperienza di guida e assicurarti una tranquillità senza paragoni. Il suo design elegante e compatto non ostruisce la visuale e si integra perfettamente con l’interno del tuo veicolo. Tra le sue specifiche tecniche spiccano alcune caratteristiche. La Dash Cam Abask è dotata di un sensore ad alta sensibilità e di una lente con angolo di visione di 170 gradi, che ti permettono di catturare video nitidi e dettagliati durante il giorno e la notte. La sua risoluzione Full HD 1080p assicura che ogni dettaglio venga registrato in alta definizione. La funzionalità G-sensor automatica salva e blocca i video in caso di collisione, proteggendo così i dati importanti.

La registrazione in loop permette alla dash cam di sovrascrivere automaticamente i file più vecchi, assicurandoti una registrazione continua e senza interruzioni. La sua capacità di rilevamento del movimento e la funzione di parcheggio offrono ulteriore protezione quando il veicolo è parcheggiato. Inoltre, il display LCD da 3 pollici permette una facile navigazione e riproduzione dei video.

Non sottovalutare l’importanza di avere un dispositivo come la Dash Cam Abask durante i tuoi viaggi estivi. Oltre a fornire una documentazione dettagliata di qualsiasi incidente che potrebbe verificarsi, è anche un modo fantastico per registrare i tuoi viaggi, creando memorabili video di viaggio.

Il prezzo di 45,77€ è temporaneo, quindi non perdere l’occasione di avere la Dash Cam Abask a un prezzo scontato del 15%. Fai clic su “Aggiungi al carrello” ora e assicurati questa offerta straordinaria!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.