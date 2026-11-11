Amazon lancia l'allarme, molti utenti truffati dopo la mail

Messaggi e chiamate che, in molti casi, arrivano da truffatori pronti a spacciarsi per l’e-commerce per rubare dati personali, credenziali o informazioni di pagamento. Il periodo è quello più delicato: aumentano gli acquisti, si moltiplicano le consegne e arrivano più comunicazioni sugli ordini. Una situazione ideale, avverte l’azienda, per chi prova a confondere i consumatori con avvisi che sembrano veri.

Nei giorni del Black Friday, tra offerte lampo, avvisi di spedizione e pagamenti da confermare, gli utenti ricevono molti più messaggi del solito. E così è più facile abbassare la guardia. Basta un SMS urgente, una mail su un presunto pacco bloccato o una richiesta di verifica dell’account per far scattare la trappola.

Amazon ricorda che i tentativi di truffa possono arrivare da più canali: email, messaggi sul telefono o chiamate da numeri che si presentano come assistenza clienti. Lo schema, spesso, è sempre lo stesso: mettere fretta, spingere a cliccare subito, chiedere di “verificare l’account” o di inserire dati di pagamento. Il consiglio rilanciato dall’azienda ai clienti italiani è semplice: se non si è certi dell’origine di un contatto, meglio controllare prima di rispondere.

Black Friday, perché le truffe aumentano proprio adesso

Per le email sospette, Amazon indica un canale diretto: inoltrare il messaggio a verify@amazon.it. È l’indirizzo messo a disposizione per aiutare gli utenti a capire se quella comunicazione sia davvero partita dall’azienda. La procedura è lineare: si prende la mail ricevuta, la si inoltra senza cambiarne il contenuto e si attende una risposta.

Uno smartphone con un messaggio sospetto accanto a un laptop con pagina di verifica, per parlare di phishing e truffe durante il Black Friday.

Secondo quanto comunicato da Amazon, se il messaggio è autentico la conferma può arrivare “in pochi istanti”. Ma riconoscere una truffa non è sempre immediato. Indirizzi quasi identici a quelli ufficiali, loghi copiati, frasi su ordini mai fatti e link accorciati possono ingannare anche chi compra online da anni. La regola, in questi casi, è una sola: non cliccare. Prima si verifica, poi semmai si entra dall’app o dal sito ufficiale.

SMS e chiamate, il controllo passa dal modulo online

Per SMS e telefonate, inoltrare tutto via email può essere meno comodo. Soprattutto quando bisogna raccontare una chiamata ricevuta o riportare il testo di un messaggio. Per questi casi Amazon mette a disposizione anche un modulo online di verifica, dove indicare il tipo di contatto ricevuto e inserire le informazioni utili al controllo.

Nel modulo si può scegliere se la segnalazione riguarda una email, un SMS o una telefonata, senza passaggi complicati. Se si tratta di una chiamata, per esempio, l’utente può inserire il numero da cui è stato contattato e spiegare che cosa gli è stato chiesto: confermare un ordine, aggiornare una carta, comunicare un codice ricevuto sul telefono. Dettagli che possono sembrare minimi, ma che fanno la differenza per distinguere un contatto vero da un tentativo di frode.

Prima della segnalazione: numero, data, ora e contenuto del contatto

Prima di inviare una verifica, conviene mettere da parte alcune informazioni: numero di telefono, data, ora e contenuto del messaggio o della conversazione. Nel caso di un SMS, è meglio conservare il testo ricevuto senza cancellarlo. Per una telefonata, invece, può bastare annotare subito dopo che cosa è stato detto, quali parole sono state usate e quali richieste sono arrivate.

Amazon invita gli utenti a non comunicare dati sensibili fuori dai canali ufficiali e a usare gli strumenti di controllo quando qualcosa non torna. Un ordine sconosciuto, un pagamento da sbloccare, un premio legato al Black Friday: sono formule ricorrenti nelle truffe digitali. La regola pratica resta valida anche nei giorni degli sconti: non seguire link ricevuti da contatti incerti, non comunicare codici temporanei e verificare sempre dall’account Amazon o attraverso i canali indicati dall’azienda.