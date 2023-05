Amazon ABBATTE IL PREZZO del Samsung Galaxy Tab S8: offerta LIMITATISSIMA

Se siete alla ricerca di un tablet perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per voi! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S8 ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 30%!

Il prezzo normale di questo gioiello della tecnologia è di 1356€, ma grazie a questa offerta straordinaria, potete portarlo a casa per soli 949€. Affrettatevi, è un’occasione che non si ripresenterà e gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Samsung Galaxy Tab S8: tutte le specifiche tecnice del tablet dei vostri sogni

Grazie alle sue caratteristiche tecniche il Samsung Galaxy Tab S8 è un dispositivo assolutamente imperdibile. Questo tablet offre un display Super AMOLED da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, garantendo un’esperienza visiva straordinariamente nitida e colorata.

Sotto il cofano troviamo un potente processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, assicurando prestazioni fluide e veloci, ideali per multitasking e giochi. La fotocamera da 13 MP e la batteria da 8000 mAh completano il pacchetto, rendendo il Tab S8 un compagno ideale per l’intrattenimento e il lavoro.

Non dimentichiamo il software: il Galaxy Tab S8 funziona con Android 11, permettendovi di accedere a migliaia di app e giochi nel Google Play Store. E grazie alla penna S Pen inclusa, potrete disegnare, scrivere e navigare con estrema facilità.

Il Samsung Galaxy Tab S8 non offre solo prestazioni eccezionali, ma è anche un’icona di stile e raffinatezza. Il suo design sottile e leggero, abbinato alla finitura in alluminio spazzolato, ne fa un dispositivo elegante e pratico, perfetto sia per l’uso professionale che per il tempo libero. Non dimentichiamo il suono: con i suoi quattro altoparlanti AKG, il Tab S8 offre un’esperienza audio immersiva, ideale per film, musica e videochiamate.

E se tutto questo non fosse abbastanza, il Galaxy Tab S8 offre anche una serie di funzionalità esclusive, come la modalità DeX, che trasforma il vostro tablet in un potente computer desktop. Con la compatibilità con tastiera e mouse, potrete lavorare, studiare o giocare con la massima produttività e comfort. Inoltre, grazie alla certificazione Knox, i vostri dati saranno sempre protetti e sicuri.

Ad oggi il Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 30%, quindi a soli 949 euro. Correte a fare il vostro ordine, la promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.