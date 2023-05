Amazon ABBATTE IL PREZZO del Redmi Note 12 Pro: solo per OGGI!

Avete bisogno di uno smartphone nuovo ma non volete spendere un capitale? Allora non perdete l’opportunità di possedere un gioiello tecnologico come il Redmi Note 12 Pro, attualmente in offerta su Amazon con uno straordinario sconto del 36% quindi ad un prezzo di soli 255,50€.

Sfruttando la promozione potrete acquistare lo smartphon top di gamma con un risparmio di più di 140 euro sul prezzo di listino. In più la spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un affare come questo è raro da trovare, quindi cogliete al volo questa opportunità per risparmiare e assicuratevi un dispositivo all’avanguardia!

Redmi Note 12 Pro: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Redmi Note 12 Pro è un colosso tra gli smartphone di fascia media, con caratteristiche tecniche che vi lasceranno a bocca aperta.

Dotato di un vivido schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, garantisce immagini cristalline e colori vivaci, rendendolo ideale per giochi, streaming e navigazione web. Alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 732G e accompagnato da 6GB di RAM, assicura prestazioni fluide e veloci, ideali per multi-tasking e giochi ad alta intensità.

Ma non finisce qui. Il Redmi Note 12 Pro è dotato di una batteria da 5020mAh che vi permetterà di utilizzare il vostro smartphone per un intero giorno con una singola carica. Inoltre, dispone di un impressionante sistema di quattro fotocamere, con una fotocamera principale da 108MP per immagini dettagliate e chiare. La capacità di archiviazione di 128 GB offre ampio spazio per tutti i tuoi file, foto e app.

Insomma, il Redmi Note 12 Pro è un affare da non perdere! Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone che offra prestazioni eccezionali, una fotocamera di alta qualità e una durata della batteria senza pari, questa è la scelta perfetta per voi. Ad oggi è in offerta su Amazon con uno straordinario sconto del 36% quindi ad un prezzo di soli 255,50€. Fate al più presto il vostro ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.