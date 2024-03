Amazon: 5 tablet in offerta a meno di 100€, SCONTI SUPER

Anche oggi, su Amazon, è una giornata ricca di sconti e promozioni e in questo articolo andremo a presentare 5 tablet in offerta a meno di 100€.

Tablet: 5 prodotti in offerta su Amazon a meno di 100€

I tablet, ormai, fanno parte della nostra vita quotidiana. Tra chi li usa per lo svago (giochi, lettura, streaming) e chi per il lavoro e lo studio, questi dispositivi sono all’ordine del giorno. In questo articolo presenteremo 5 tablet in offerta su Amazon tutti a meno di 100€. Proseguiamo:

Yestel X2: il primo tablet di questa lista è un device con uno schermo da 10 pollici, dotato di Android 13, 10GB di RAM e 64GB di ROM espandibile fino ad 1TB. Si presenta in una elegante colorazione bianca. Il tutto viene oggi proposto con uno sconto molto allettante e interessante del 24% per un costo finale di 86,85€.

Newest G2: questa volta ci spostiamo in casa Newest ma con un dispositivo dalle caratteristiche simili al prodotto precedente. Anche in questo caso un display da 10 pollici, Android 13 e 10GB di RAM + 10GB di ROM. Segnaliamo, inoltre, la compatibilità al bluetooth 5.0. Il prezzo è simile allo Yestel: 86,99€ grazie alla promo con sconto del 33%.

DOOGEE U9: approdiamo in casa DOOGE, di cui vedremo in seguito anche altri dispositivo andando a presentare una gamma di prodotti offerti da questa azienda. L’U9 presenta uno schermo da 10 pollici, 7GB RAM e 64GB di ROM con una potente batteria da 5060mAh che assicura un utilizzo prolungato. Scontato del 20% e venduto a soli 63,99€.

DOOGEE Bambini: per questo quarto prodotto della lista passiamo ad un target di riferimento e ad una fascia di mercato diversa, i bambini. Questo tablet è pensato esclusivamente per i bambini, sia nelle funzionalità e sia nel design. Lo sconto applicato è del 22% e il prezzo finale è pari a 69,99€. Un ottimo regalo!

DOOGEE T20 Mini : chiudiamo questa lista con quello che è il prodotto più caro ma allo stesso tempo, probabilmente, più performante anche grazie al suo design “mini”. Dotato di un display da 8 pollici e di altissima qualità, 9GB di RAM e 128GB di ROM con una batteria da 5060mAh. Lo sconto attivo è del 38% e il costo totale è di 99,98€

Amazon, oggi, ha deciso di lanciare una serie di promozioni sui tablet e in questa lista vi abbiamo presentato i migliori 5 in offerta a meno di 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.