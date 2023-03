Amazfit GTS 2 Mini: praticamente un Apple Watch a 70€

Se cerchi uno smartwatch economico che non ha nulla da invidiare al più blasonato Apple Watch, ecco qualcosa che potrebbe fare al caso tuo. Oggi su Amazon trovi l’Amazfit GTS 2 Mini (versione 2022) quasi al minimo storico. Si tratta di uno smartwatch ricco di feature, con Alexa, display AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, impermeabile, con GPS, ossigeno sangue e un durata della batteria di ben 14 giorni. E lo paghi solo 71€ circa grazie al Coupon del 22%.

📢 Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di puntare la voce Applica coupon 22% prima di mettere il prodotto nel carrello.

L’Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch con le seguenti feature e caratteristiche:

Design elegante e leggero con un display AMOLED da 1,55 pollici con risoluzione 354×306 pixel.

da 1,55 pollici con risoluzione 354×306 pixel. Supporto per il tracciamento della salute , tra cui la misurazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, la gestione dello stress e il tracciamento dell’attività fisica.

, tra cui la misurazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, la gestione dello stress e il tracciamento dell’attività fisica. Funzionalità smartwatch, tra cui notifiche di chiamate e messaggi , controllo della musica, timer, sveglia e meteo.

, controllo della musica, timer, sveglia e meteo. Durata della batteria fino a 14 giorni con un uso regolare, che può essere estesa a oltre 20 giorni in modalità di risparmio energetico.

con un uso regolare, che può essere estesa a oltre 20 giorni in modalità di risparmio energetico. Resistenza all’acqua fino a 5 ATM , che significa che è possibile indossarlo mentre si nuota o ci si fa la doccia.

, che significa che è possibile indossarlo mentre si nuota o ci si fa la doccia. Supporto per il controllo vocale tramite Alexa di Amazon, per effettuare ricerche, controllare i dispositivi domestici intelligenti e altro ancora.

di Amazon, per effettuare ricerche, controllare i dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. Possibilità di personalizzare il quadrante dell’orologio e le notifiche per adattarle alle proprie esigenze.

Secondo alcune recensioni, Amazfit GTS 2 Mini è un’ottima alternativa ad Apple Watch per chi cerca un dispositivo di tracciamento della salute e del fitness con un prezzo più accessibile. L’orologio offre funzionalità simili a quelle dell’Apple Watch, come la misurazione della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno, ma a un prezzo molto più basso. Inoltre, la durata della batteria superiore dell’Amazfit GTS 2 Mini rispetto all’Apple Watch è un altro vantaggio per coloro che preferiscono non dover ricaricare frequentemente il proprio dispositivo.

Alcune recensioni dei clienti che hanno acquistato lo smartwatch su Amazon sono piuttosto positive. Come questa:

“Smartwatch molto bello esteticamente e funzionale. Lo schermo è luminoso e ben visibile anche al sole. Le funzioni sono tante e ben fatte. Alexa funziona bene ma non sempre capisce i comandi. La batteria dura una settimana con uso intenso.”

Alternativa ad Apple Watch?

L’Amazfit GTS 2 Mini può essere un’ottima alternativa ad Apple Watch perché:

Ha un design simile ma più leggero e sottile

Ha un prezzo molto inferiore (abbondantemente sotto i 100€ contro i 439€ di Apple Watch Series 7)

Ha una durata della batteria molto superiore (fino a 14 giorni contro i 18 ore di Apple Watch Series 7)

Ha una compatibilità con Android oltre che con iOS

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.