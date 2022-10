Il GTS 2 ha attirato la tua attenzione ma vorresti comunque spendere meno? La soluzione, come al solito, è su Amazon: lo smartwatch Amazfit Bip U Pro è infatti acquistabile a soli 39,99 euro grazie al super sconto del 43%. Per approfittare della promozione su quello che è considerato – quasi all’unanimità la migliore alternativa economica ad Apple Watch – non devi fare altro che aggiungere il prodotto al carrello. A tutto il resto, spedizione gratuita compresa, ci pensa Amazon.

L’indossabile ricorda vagamente quelli a marchio Apple: vanta un bel display a colori da 1,43 pollici con risoluzione di 320×302 pixel. I bordi sono leggermente arrotondati e l’impatto visivo è assolutamente gradevole.

Per renderlo “personale”, puoi scegliere tra 50 quadranti disponibili, oppure scegli quello modulare per mettere in primo piano tutte le informazioni che ritieni di primaria importanza.

Look a parte, l’Amazfit Bip U Pro è l’ideale soprattutto per le feature legate alla salute e all’attività fisica. Lo smartwatch integra 60 modalità d’allenamento, con dati precisi e in tempo reale per 11 modalità professionali legate a nuoto, corsa e ciclismo. Inoltre, porta con sé un sensore GPS e altri innovativi sensori per la misurazione della frequenza cardiaca con AI, il livello di ossigeno nel sangue e altro ancora

Ti segnalo infine che l’ottimo smartwatch di Amazfit è resistente all’acqua (fino a 50 metri) e che supporta Alexa, dunque puoi interagire con l’assistente vocale di Amazon per impostare timer, porre domande (“che tempo fa oggi?“) e così via.