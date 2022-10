Amazfit Band 5: Alexa e saturimetro a 21€

Non serve Apple Watch per monitorare sonno, cuore e attività fisica; e soprattutto se non ti piace dover ricaricare ogni giorno lo smartwatch. Amazfit Band 5 è un Fitness Tracker con Alexa, resistente fino a5 ATM, con autonomia di 15 giorni su singola ricarica che include Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute. Oggi a 21€ e spicci invece di 45€ .

Perché Amazfit Band 5

In breve:

Amazon Alexa integrata

Pulsossimetro

Monitoraggio salute e sonno H24

Lunga autonomia

Questo dispositivo include molte feature disponibili solo su smartwatch di fascia medio alta. Ad esempio include Alexa integrata per ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controlla la domotica, ottenere info sul meteo e molto altro.

In più, fornisce una misurazione costante dei parametri vitali, inclusi Saturazione Ossigeno, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Sonno, ciclo per le donne, e attività sportive con contapassi in tempo reale.

E la batteria dura tantissimo. Rispetto ad Apple Watch, vanta ben 15 giorni di uso continuativo su singola ricarica.