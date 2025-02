Amazfit Active Edge: lo smartwatch più resistente in assoluto a quasi metà prezzo

Per non perdere un colpo nei tuoi allenamenti, fatti seguire dallo Smartwatch Amazfit Active Edge! Oggi è disponibile su Amazon a soli 86 euro con un super sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, è un’occasione davvero unica!

Smartwatch Amazfit Active Edge: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch Amazfit Active Edge in primis si contraddistingue per un design unico dal doppio colore, oltre ad essere super resistente agli urti e ai graffi così da poter essere utilizzato nella massima tranquillità in tutte le tue avventure all’aria aperta.

Una caratteristica importante di questo gadget è il suo tracciamento GPS forte e preciso che garantisce il supporto di 5 sistemi di posizionamento satellitare: in questo modo potrai monitorare la tua posizione ovunque in qualsiasi luogo tu sia.

Questo orologio è anche un ottimo alleato per il fitness grazie all’app innovativa Zepp Coach che, con un’intelligenza artificiale all’avanguardia, offre piani di allenamento personalizzati e una guida a qualsiasi attività sportiva da praticare sia in palestra che all’aria aperta.

Non è da meno la sua batteria super potente che offre 16 giorni di autonomia no-stop: in questo modo potrai utilizzarlo in modo intensivo per tutto il tempo che vuoi senza il rischio di rimanere a corto di energia.

Per finire, la sua resistenza è ineguagliabile anche nelle tue attività in piscina o al mare tanto che è costruito per resistere all’equivalente di 100 metri di pressione dell’acqua.

