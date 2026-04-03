Altro che Tinder, la nuova app di dating potenziata dall'IA che stanno scaricando tutti

Nel pieno di un ecosistema digitale che accelera ogni interazione fino a svuotarla di significato, una startup londinese sceglie la strada opposta: rendere tutto più lento, più difficile, persino più scomodo, per restituire valore alle connessioni umane.

È da questa intuizione controcorrente che nasce Sonder, una nuova app sociale che sta attirando l’attenzione del mondo tech per un motivo semplice quanto radicale: rifiutare le logiche che hanno reso le app di incontri simili a catene di montaggio emotive.

Il progetto prende forma dall’esperienza diretta dei suoi fondatori, poco più che ventenni, stanchi di scorrere profili identici e conversazioni intercambiabili. Nessuna ricerca di mercato, nessun sondaggio: solo una constatazione netta, quasi brutale. Le app di dating, così come le conosciamo, non funzionano più.

La rivoluzione è nel processo, non nell’algoritmo

Sonder introduce una scelta che, nel panorama attuale, suona quasi provocatoria: un processo di registrazione volutamente complesso. Niente accesso immediato, niente scorciatoie. Creare un profilo richiede tempo, attenzione, cura. Ed è proprio questo il punto.

Invece di puntare sulla quantità, la piattaforma punta sulla qualità dell’intenzione. Se un utente è disposto a investire tempo nella costruzione del proprio spazio digitale, è più probabile che cerchi relazioni autentiche. Una logica che ribalta completamente il modello dominante, basato su accessibilità e rapidità.

I profili, inoltre, abbandonano la struttura rigida tipica delle app di incontri. Non più schede standardizzate, ma collage visivi, moodboard personali, spazi ibridi che ricordano più Pinterest o il vecchio MySpace che Tinder. Il risultato è un ambiente meno competitivo e più espressivo.

Dall’online all’offline: il ritorno dell’incontro reale

Ma la vera differenza emerge fuori dallo schermo. Sonder organizza eventi dal vivo, spesso insoliti, pensati per abbattere l’imbarazzo e ridurre la pressione tipica degli incontri romantici. Serate di disegno, presentazioni creative, performance ironiche: contesti in cui il focus non è “trovare qualcuno”, ma condividere un’esperienza.

Questa impostazione cambia radicalmente la dinamica. Non si entra in uno spazio carico di aspettative, ma in un ambiente aperto, dove le connessioni possono nascere senza forzature. È un modello che richiama, per certi versi, il successo dei run club urbani, ma con una maggiore flessibilità e inclusività.

In un momento in cui molte piattaforme stanno integrando assistenti AI sempre più invasivi, Sonder sceglie un approccio più discreto. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per suggerire potenziali connessioni, analizzando contenuti e preferenze, ma senza sostituire l’utente nella costruzione del proprio profilo.

Niente descrizioni generate automaticamente, niente identità “ottimizzate” dall’algoritmo. Una scelta precisa, che punta a preservare il fattore umano in un contesto sempre più automatizzato.

Una crescita lenta, ma significativa

Senza campagne marketing e senza investimenti esterni, la piattaforma ha già raccolto migliaia di utenti a Londra. Un dato che, nel mondo delle startup, assume un valore particolare. Crescere lentamente, ma con una community coinvolta, può rivelarsi più sostenibile rispetto a un’espansione rapida ma superficiale.

I fondatori, per ora, lavorano al progetto parallelamente ad altri impieghi. Una condizione che racconta bene la fase iniziale, ma anche la determinazione di portare avanti un’idea che va controcorrente.

Il segnale di un cambiamento più ampio

Sonder non è un caso isolato. Anche i grandi player stanno iniziando a sperimentare eventi dal vivo e nuove funzionalità per contrastare la saturazione del mercato. Ma proprio qui si apre uno spazio interessante: le startup, libere da vincoli e aspettative, possono permettersi di osare di più.

E forse è proprio questo il punto. In un’epoca in cui tutto è progettato per essere veloce, immediato, ottimizzato, l’idea di rallentare diventa una forma di innovazione.