Altro che termosifoni, da Lidl arriva il termoconvettore in ceramica a 29,99 euro

È una delle proposte da bazar pensate per chi cerca un aiuto veloce contro il freddo in bagno, camera da letto o stanze piccole, senza accendere subito il riscaldamento di casa. La formula è semplice: si monta al muro, occupa poco spazio e scalda in fretta. Non sostituisce la caldaia, sia chiaro. Può però tornare utile prima della doccia, al mattino presto o in una stanza che resta sempre un po’ più fredda delle altre.

Il nuovo calefattore ceramico Tronic sarà in vendita nel reparto bazar Lidl da lunedì 26 ottobre, con un prezzo di 29,99 euro. Una cifra che lo mette nella fascia dei piccoli apparecchi economici per scaldare casa in modo rapido e mirato.

Come succede spesso con le offerte non alimentari della catena, la disponibilità può cambiare da punto vendita a punto vendita. Dipende dalle scorte presenti nei singoli negozi. Chi è interessato, quindi, farebbe bene a non aspettare troppo e a controllare già nelle prime ore della promozione.

Il prodotto arriva in un periodo in cui molte famiglie cercano soluzioni leggere per usare meno caldaia e termosifoni, soprattutto nelle mezze stagioni. Il senso è questo: serve a scaldare una stanza piccola, non tutta la casa. Il termoventilatore da parete Lidl si inserisce proprio qui, come apparecchio da accendere quando serve, non da lasciare acceso per ore.

Design tipo split e montaggio a parete: perché può fare comodo in bagno

Il tratto più evidente del termoventilatore Lidl è il design “tipo split”, simile a quello di un piccolo climatizzatore da interno. Le dimensioni dichiarate sono di circa 50 x 17 x 11 centimetri. Il montaggio a parete libera spazio sul pavimento e riduce l’ingombro nei passaggi stretti. Un dettaglio non da poco nei bagni piccoli, nelle lavanderie di casa o nelle camere dove ogni centimetro conta.

Un termoventilatore ceramico da parete in bagno, esempio di riscaldamento rapido per piccoli ambienti.

Niente apparecchio da spostare, niente filo in mezzo alla stanza. Di contro, l’installazione richiede di scegliere bene il punto in cui fissarlo e, con ogni probabilità, di fare fori e usare tasselli. Una soluzione comoda per chi vuole qualcosa di stabile, meno per chi vive in affitto o non vuole toccare i muri. Una volta montato, però, il calefattore da parete resta lì, pronto: si accende quando serve e non va tirato fuori da un armadio.

Due potenze, display LED e telecomando: cosa offre il Tronic

Il modello Tronic proposto da Lidl ha due livelli di potenza: 1.150 watt e 2.000 watt. In questo modo si può scegliere quanto calore avere in base alla temperatura della stanza e al tempo di utilizzo. La potenza più alta serve per scaldare più in fretta un ambiente freddo. Quella più bassa può bastare quando la stanza è già tiepida o quando lo si usa solo per pochi minuti.

Sul frontale c’è un display LED che mostra la temperatura. Il telecomando permette invece di accendere, spegnere e regolare l’apparecchio senza avvicinarsi. È una comodità soprattutto se il termoventilatore viene installato in alto, oppure se lo si usa in camera prima di alzarsi dal letto. Nella scheda prodotto è indicata anche la modalità ventilatore, utile nei periodi meno freddi, pur senza trasformare l’apparecchio in un vero climatizzatore.

Il punto da tenere presente riguarda i consumi elettrici, soprattutto alla potenza massima di 2.000 watt. Usato per pochi minuti può essere pratico. Lasciato acceso a lungo, tutti i giorni, pesa invece sulla bolletta. Per questo va considerato come un aiuto locale, da usare quando serve calore subito, non come una soluzione per scaldare l’intera casa.

Non è il prodotto ideale per grandi saloni, ambienti aperti o abitazioni poco isolate, dove il calore si disperde rapidamente. Rende meglio in stanze piccole e chiuse, con la porta accostata e per tempi brevi. A 29,99 euro, il termoventilatore ceramico da parete Lidl può avere senso per scaldare il bagno prima della doccia o rendere più confortevole una camera al mattino. A patto di tenerlo nel suo ruolo: aiuta, ma non sostituisce l’impianto principale.