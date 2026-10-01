Altro che stereo, Lidl propone la cassa in stile retrò da 30 W e resistente all'acqua ad un prezzo assurdo

Tra le novità arrivate nel catalogo Lidl spunta una cassa Bluetooth dall’aspetto decisamente insolito, capace di mescolare design retrò e caratteristiche molto più moderne.

Il protagonista è un altoparlante Tronic che richiama le vecchie radio portatili, ma nasconde una dotazione pensata per l’uso quotidiano. Tra 30 W RMS, batteria integrata e protezione dagli schizzi, è soprattutto il rapporto tra caratteristiche e prezzo ad attirare l’attenzione.

Quel look da vecchia radio che fa subito nostalgia

La prima cosa che si nota dell’altoparlante Bluetooth Tronic di Lidl è il design. Più che una classica cassa wireless, sembra una piccola radio vintage. Ha una scocca compatta, la maniglia superiore e comandi frontali con finitura dorata: dettagli che ricordano gli apparecchi che si tenevano in cucina, in garage o in giardino, quando bastavano pile, antenna e una manopola del volume.

Non è un particolare da poco. Molte casse economiche oggi si somigliano tutte, con linee piuttosto anonime. Qui invece Lidl sembra parlare a un pubblico preciso: chi vuole un oggetto pratico, ma anche bello da lasciare in vista sul mobile del soggiorno. I comandi fisici permettono di regolare volume, bassi e alti senza dover aprire app o cercare menu.

Fa pensare ai vecchi radioregistratori, ma senza cassette. Il richiamo va anche agli amplificatori classici resi famosi da marchi come Marshall, anche se qui siamo in una fascia di prezzo decisamente più bassa.

Dentro la cassa: 30 W RMS, Bluetooth, jack e sei ore di batteria

Sul fronte tecnico, la cassa Bluetooth Tronic offre un sistema audio 2.0 da 30 W RMS, con due canali da 15 W ciascuno. Una potenza interessante per un dispositivo da tavolo, facile da spostare e pensato per l’uso quotidiano. Le misure sono 21 x 14,5 x 11,8 centimetri, mentre il peso è di circa 1,5 chili: non è una mini cassa da infilare in tasca, ma resta abbastanza comoda da portare da una stanza all’altra, sul balcone o in piccoli spazi all’aperto.

La connessione principale è il Bluetooth, per smartphone, tablet e computer. C’è però anche il jack da 3,5 mm, utile per collegare dispositivi più vecchi o senza collegamento senza fili. La batteria integrata è da 2.500 mAh e, secondo la scheda prodotto, arriva fino a sei ore di autonomia. È prevista anche la possibilità di abbinare una seconda unità per ottenere un effetto stereo più ampio.

Da segnalare poi la certificazione IPX4, che protegge dagli schizzi d’acqua: va bene quindi in terrazza, vicino alla piscina o sotto una pioggia leggera, senza parlare però di immersioni. Nella confezione c’è anche il cavo USB-C per la ricarica.

Prezzo basso, consegna e rivali: dove si piazza la Tronic di Lidl

Il prezzo scelto da Lidl per l’altoparlante retrò Tronic è di 31,99 euro. Una cifra che lo mette tra le proposte più accessibili per chi cerca una cassa con un’estetica curata e una potenza dichiarata non troppo bassa. In base alle informazioni disponibili, non sembra un’offerta a tempo: il prezzo appare indicato come listino.

A questa somma vanno aggiunte le spese di consegna: 4,99 euro per la spedizione a domicilio oppure 2,99 euro per il ritiro in un punto di raccolta o locker, secondo quanto riportato dal catalogo Lidl. Le alternative non mancano. Su Amazon, per esempio, si trovano piccoli speaker Bluetooth vintage intorno ai 20 euro, spesso più compatti e quindi con probabili limiti nella resa sonora. Altri modelli in legno o con look retrò salgono invece verso i 40, 60 euro e oltre.

La proposta Lidl prova a stare nel mezzo: prezzo contenuto, 30 W RMS, batteria da sei ore e una costruzione pensata più per il salotto che per lo zaino. Non sostituisce un impianto hi-fi, certo. Ma per ascoltare musica in casa, podcast, radio via smartphone e qualche serata all’aperto, il rapporto tra dotazione e costo sembra il suo vero punto di forza.