Altro che Prime Day su Amazon, Lidl ha lanciato lo svuotatutto Parkside e sono corsa a prenderli

Mentre l'attenzione di molti è rivolta agli sconti delle grandi piattaforme online, c'è chi continua a fare incetta tra gli scaffali del discount. E il reparto fai da te di Lidl, in questi giorni, è diventato una piccola calamita.
Mentre l'attenzione di molti è rivolta agli sconti delle grandi piattaforme online, c'è chi continua a fare incetta tra gli scaffali del discount. E il reparto fai da te di Lidl, in questi giorni, è diventato una piccola calamita.
Valentina Giungati
Pubblicato il 24 giu 2026
Altro che Prime Day su Amazon, Lidl ha lanciato lo svuotatutto Parkside e sono corsa a prenderli

In un periodo in cui le offerte si rincorrono soprattutto online, con il Prime Day di Amazon a fare da calamita per gli acquisti di stagione, una fetta di consumatori continua a muoversi nella direzione opposta, verso il banco degli utensili del discount. È quello che è successo a me lunedì mattina, quando il nuovo volantino Lidl ha portato sugli scaffali una delle ondate di prodotti Parkside più ricche degli ultimi mesi.

La regola, con questo marchio, la conoscono ormai in molti: gli articoli compaiono solo in occasione dei volantini dedicati, restano fuori dall’assortimento fisso e tendono a sparire nel giro di poche ore. Per questo, davanti a una selezione interessante, conviene presentarsi all’apertura del punto vendita. Le offerte di metà giugno sono entrate nei negozi a partire da lunedì 22, e il prodotto che mi ha fatto correre è l’aspirapolvere per liquidi Parkside a 29,99 euro, un apparecchio con contenitore in acciaio inox da dodici litri che funziona anche da soffiatore e che, per chi fa lavoretti in casa o in garage, copre da solo diverse esigenze.

I prodotti Lidl più richiesti della linea Parkside

Accanto a lui, il volantino mette in fila altri pezzi pensati per l’officina. La smerigliatrice angolare è proposta a 17,99 euro, con due euro di sconto riservati ai possessori della carta Lidl Plus, e arriva già completa degli accessori essenziali, con la possibilità di acquistare set aggiuntivi a parte. Per chi si avvicina alla lavorazione dei metalli c’è poi la saldatrice inverter a 54 euro, venduta con un corredo piuttosto completo che comprende maschera, spazzola con martello, cavi ed elettrodi: una dotazione che evita di dover rincorrere accessori separati al momento del primo utilizzo.

I prodotti Lidl più richiesti della linea Parkside-melablog.it

Il motivo per cui questi prodotti generano file all’ingresso non è soltanto il prezzo. Parkside è il marchio di proprietà di Lidl, e gran parte degli elettroutensili della gamma è coperta da una garanzia di tre anni, una condizione non comune in questa fascia di spesa. A parità di funzioni, gli equivalenti a marchio più noto resterebbero quasi sempre su cifre più alte, ed è proprio questo scarto a costruire il seguito quasi affezionato che il marchio si è ritagliato negli anni tra gli appassionati di bricolage.

C’è però un dettaglio che conviene tenere a mente, e che spiega perché la corsa al negozio sia quasi obbligata. Questi articoli, in Italia, non sono acquistabili online: l’unico modo per portarseli a casa è recarsi fisicamente in un punto vendita, sperando che le scorte non siano già finite. Saldatrice, smerigliatrice e aspirapolvere per liquidi rientrano tra i prodotti più richiesti, quelli che si esauriscono per primi, e chi arriva a metà mattina rischia di trovare gli scaffali già vuoti. È un meccanismo che, paradossalmente, alimenta l’attesa del volantino successivo, in un ciclo che si ripete puntuale ogni paio di settimane.

Ti consigliamo anche

Amazon Prime fa un regalo agli utenti: un film vietato per anni ora sbarca sul piccolo schermo
Tempo libero

Amazon Prime fa un regalo agli utenti: un film vietato per anni ora sbarca sul piccolo schermo
Il videocitofono smart che tutti vogliono è appena crollato di prezzo per il Prime Day
Tempo libero

Il videocitofono smart che tutti vogliono è appena crollato di prezzo per il Prime Day
Digitale Terrestre meglio che al Cinema e anche gratis: con questa novità la sera davanti alla TV cambia tutto
Tempo libero

Digitale Terrestre meglio che al Cinema e anche gratis: con questa novità la sera davanti alla TV cambia tutto
Smartphone in spiaggia, è nel retro del telefono il segreto per far durare la batteria tutto il giorno
Tempo libero

Smartphone in spiaggia, è nel retro del telefono il segreto per far durare la batteria tutto il giorno
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×