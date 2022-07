Altro che Prime Day: -10% su Apple Watch Series 7

Se avevate una mezza idea di acquistare il nuovo smartwatch del colosso di Cupertino, ma aspettavate il Prime Day 2022, vi diamo un consiglio. Lasciate perdere il Prime Day, perché di sicuro uno sconto così non capiterà in quei giorni; non su un Apple Watch di ultima generazione, fidatevi di noi.

Meglio invece accaparrarselo subito a un prezzo davvero allettante: 395€ incluse spedizioni, reso gratuito e l’impareggiabile servizio post-vendita di Amazon. E sempre con Amazon avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate da 79€ al mese per 5 mesi, oppure in rate più morbide con il servizio CreditLine di Cofidis.

Un Gioiello di Tecnologia

Parliamo proprio dell’ultimo modello: l’Apple Watch Series 7. Un dispositivo indossabile con funzionalità mediche uniche nel panorama high-tech; non solo ha design immersivo grazie allo schermo più ampio, ma include anche: monitoraggio H24 del battito, ossigenazione del sangue monitoraggio riposo notturno. C’è anche una fantastica opzione per il rilevamento delle eventuali fibrillazioni atriali.

Il modello in promozione oggi è l’Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte.

Apple Watch Series 7: Perché acquistarlo

Questi sono solo alcuni dei tanti motivi per cui vale la pena scegliere Apple Watch Series 7:

Questa versione in sconto è quella con il modulo GPS integrato; inoltre, troverete anche la cassa e il microfono per poter effettuare o ricevere le telefonate (vi servirà un iPhone compatibile connesso);

Il display Retina AMOLED è più grande del 20% rispetto a quello della vecchia generazione e c’è anche una pratica tastiera swipe per scrivere messaggi con un dito;

È super resistente: il cristallo è il più robusto mai visto su un orologio di casa Apple ed è resistente alla polvere IP6X e non teme l’acqua: lo potete portare in piscina o sotto la doccia;

Come detto, misura l’ossigeno nel sangue grazie ad un sensore premium avanzatissimo;

C’è la possibilità di fare un ECG (elettrocardiogramma al volo);

Tante le modalità sportive, da Tai Chi a Pilates, dalla corsa allo yoga, dal nuoto al ballo.

Cosa aspettate? Fate presto prima che le scorte si esauriscano o che l’attuale prezzo di 395€ aumenti di colpo.