Altro che IKEA, sono andata da LIDL e ho trovato lo stesso prodotto ad appena 10 euro

La scheda Lidl parla di un dispositivo da 20 W, con 2000 lumen, cavo USB incluso e quattro modalità: piena luminosità, eco al 50%, segnale SOS e lampeggio rosso. Un accessorio essenziale, senza troppe complicazioni. Ma con caratteristiche ben definite.

Il prezzo indicato da Lidl per il PARKSIDE faro LED ricaricabile da lavoro è di 11,99 euro. Una cifra che lo piazza tra quegli accessori da tenere a portata di mano per lavori domestici, piccole riparazioni e interventi in garage. La pagina prodotto lo inserisce nell’area Fai da te e Giardino, nella categoria Officina e ferramenta, accanto agli articoli pensati per manutenzione e bricolage.

Non è presentato, almeno dalla scheda online, come un sistema di illuminazione professionale da cantiere. È più semplicemente un faro LED portatile da usare quando serve luce in un punto preciso: sotto il cofano dell’auto, vicino a un quadro elettrico, sul banco da lavoro o in un ripostiglio poco illuminato. Il marchio è PARKSIDE, la linea Lidl conosciuta da chi fa bricolage per utensili, accessori da officina, batterie e prodotti da giardino.

La disponibilità può cambiare in base al punto vendita Lidl e alle promozioni in corso. Come spesso accade per gli articoli non alimentari della catena, conviene controllare il sito o i canali ufficiali Lidl prima di andare in negozio. Anche perché i prodotti con prezzo basso e funzione chiara, di solito, restano poco sugli scaffali.

2000 lumen e luce fredda da 6500 K: cosa vuol dire davvero in officina

Il dato che salta subito all’occhio è il flusso luminoso massimo da 2000 lumen. In pratica, indica quanta luce può emettere il faro alla massima potenza. Per un uso in officina domestica o in garage significa avere una luce abbastanza intensa per lavorare su una zona ravvicinata, senza dover montare lampade fisse o trascinare prolunghe.

La temperatura cromatica dichiarata è di 6500 K: una luce fredda, tendente al bianco. È il tipo di illuminazione utile quando bisogna vedere bene dettagli, bordi, viti, cavi o piccole imperfezioni su metallo e plastica. Non è una luce “calda” da ambiente. Serve a illuminare. E basta.

Nel fai da te questo aspetto pesa più di quanto sembri. Una luce calda rende lo spazio più morbido, ma può falsare un po’ la lettura dei dettagli. Una luce LED fredda da 6500 K, invece, aiuta durante il montaggio di mensole, i controlli su impianti, la pulizia degli attrezzi o gli interventi rapidi in spazi chiusi. La scheda Lidl precisa che questo valore non riguarda la modalità di lampeggio rosso, che ha un altro scopo e non serve per illuminare in modo continuo.

Quattro modalità per lavoro ed emergenze: piena potenza, eco, SOS e rosso lampeggiante

Il faro LED PARKSIDE ha quattro modalità di funzionamento, pensate per usi diversi. La prima è la massima luminosità, quella in cui il dispositivo arriva ai 2000 lumen dichiarati. È la scelta più adatta quando serve vedere il più possibile, magari per un intervento breve ma preciso.

La seconda è la modalità eco al 50%. Riduce la potenza della luce e, di conseguenza, dovrebbe aiutare a consumare meno batteria. Lidl, nella scheda riportata, non indica l’autonomia nelle varie modalità. Non è quindi possibile dire quanto duri davvero con una ricarica. Resta comunque una funzione utile quando non serve tutta la potenza e basta una luce più contenuta.

Ci sono poi il segnale SOS e il lampeggio rosso. Due funzioni più da emergenza che da normale lavoro in officina. Il segnale SOS può tornare utile in caso di guasto dell’auto, blackout o necessità di farsi notare. Il lampeggio rosso, per sua natura, richiama attenzione e può essere usato come avviso temporaneo. Sono opzioni semplici, ma in certe situazioni possono fare comodo.

Ricarica USB, 20 W e cavo incluso: cosa c’è nella scheda Lidl

La scheda Lidl indica una potenza da 20 W e specifica che nella confezione è incluso un cavo USB. Il fatto che sia un faro LED ricaricabile lo rende più pratico rispetto a una lampada alimentata solo con pile tradizionali. Soprattutto per chi lo tiene in garage e lo ricarica dopo l’uso, come una torcia da lavoro o un piccolo elettroutensile.

Nel testo disponibile non compaiono dettagli su capacità della batteria, tempi di ricarica, protezione da polvere o acqua, materiali della scocca o presenza di supporti orientabili. Sono informazioni da controllare sulla confezione, nel manuale o tramite l’assistenza clienti Lidl, se decisive prima dell’acquisto.

Nel complesso, il PARKSIDE faro LED ricaricabile da lavoro a 11,99 euro si presenta come un accessorio essenziale per chi cerca una luce portatile, economica e immediata. Non promette più di quanto riportato nella scheda: 2000 lumen, luce fredda da 6500 K, quattro modalità e ricarica USB. Per molti lavori domestici, può bastare.