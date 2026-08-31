Altro che HDMI, è GPMI il nuovo standard: con un cavo unico colleghi tutto

L’obiettivo è ambizioso: sfidare interfacce già radicate come HDMI, DisplayPort, USB4 e Thunderbolt. Alle spalle del progetto c’è un consorzio con oltre 50 aziende cinesi, tra cui Hisense, TCL, Huawei e Skyworth. Il momento non è casuale: televisori, monitor, console, notebook e dispositivi professionali chiedono sempre più banda, più potenza e meno cavi in giro.

GPMI, sigla di General Purpose Media Interface, non nasce semplicemente come l’ennesima porta per collegare un dispositivo a uno schermo. L’idea, almeno nelle intenzioni di chi lo promuove, è più larga: creare una interfaccia universale capace di gestire nello stesso collegamento il segnale video, l’audio digitale, il trasferimento dei dati, i comandi tra dispositivi e anche la ricarica elettrica.

Una logica che ricorda da vicino quella di USB-C, ormai comune su smartphone, notebook, monitor e accessori, ma con ambizioni tecniche più alte. In teoria, un solo cavo potrebbe collegare un computer a un monitor, alimentare il portatile, far passare periferiche USB e gestire i segnali di controllo. Meno adattatori sulla scrivania, meno alimentatori sotto il tavolo.

La promessa è semplice, ma tutt’altro che scontata. La SUCA, il consorzio cinese che ha sviluppato lo standard, presenta GPMI come una soluzione adatta non solo all’elettronica di consumo, ma anche ad automotive, industria e sistemi professionali. Per ora, però, siamo ancora tra specifiche e annunci: la vera diffusione dipenderà dai prodotti che arriveranno davvero nei negozi.

Le specifiche: 96 Gbps su USB-C, 192 Gbps e 480 W con Type-B

Sul piano tecnico, GPMI prevede due versioni principali. La prima usa il connettore USB-C, scelta tutt’altro che secondaria perché parte da una porta già molto diffusa. In questa configurazione, secondo i dati comunicati dal consorzio, lo standard arriva fino a 96 Gbps di banda e può fornire fino a 240 watt di alimentazione. La seconda versione si chiama GPMI Type-B e usa invece un connettore proprietario.

Un unico cavo tra laptop e monitor su un banco di lavoro, a illustrare l’idea di uno standard che unisce video, dati e alimentazione.

Qui i numeri dichiarati salgono: 192 Gbps di banda e fino a 480 watt di potenza elettrica. Sulla carta, abbastanza per alimentare direttamente dispositivi che oggi hanno bisogno di alimentatori dedicati, oltre che per trasportare flussi video ad altissima risoluzione e con frequenze di aggiornamento elevate. C’è poi il tema della sicurezza.

Lo standard introduce ADCP, cioè Audio and Video Data Content Protection, un sistema pensato per proteggere i contenuti trasmessi tramite GPMI. Il ruolo è simile a quello di HDCP nel mondo HDMI, ma con algoritmi crittografici sviluppati in Cina. I promotori parlano di autenticazioni più rapide tra dispositivi. Per capire quanto funzioni davvero, però, serviranno test indipendenti e prodotti reali.

GPMI contro HDMI 2.2, DisplayPort, USB4 e Thunderbolt

Il confronto più immediato è con HDMI, che da oltre vent’anni domina i collegamenti tra televisori, console, lettori multimediali, monitor, schede grafiche e impianti audio-video. L’ultima evoluzione, HDMI 2.2, arriva a un massimo teorico di 96 Gbps, lo stesso valore indicato per la versione GPMI su USB-C. La variante Type-B, invece, raddoppia la banda dichiarata e tocca i 192 Gbps. Ma la partita non si chiude con i numeri.

DisplayPort è da tempo molto usato nel mondo dei PC e dei monitor professionali, mentre USB4 e Thunderbolt hanno puntato forte sull’unione tra dati, video e alimentazione. GPMI prova a mettere insieme questi mondi, più come una piattaforma unica che come una semplice alternativa per il video.

Il vantaggio, sulla carta, è evidente: uno standard solo per molte funzioni. Nella realtà pesano altri fattori: compatibilità, costi dei controller, disponibilità dei chipset, certificazioni e sostegno dei produttori. È lì che la sfida smette di essere solo tecnica e diventa industriale. E spesso anche molto più lenta.

La vera sfida: produttori, dispositivi e adozione globale

Il nodo decisivo per GPMI sarà l’adozione. HDMI non è forte soltanto per le sue specifiche: è presente in milioni di televisori, console, decoder, proiettori, schede video e impianti audio-video. Un ecosistema costruito in più di vent’anni non si supera con una scheda tecnica, anche quando i numeri sono competitivi.

La Cina potrebbe essere il primo banco di prova. Aziende come Hisense, TCL, Huawei e Skyworth, coinvolte nel consorzio, hanno la forza per portare il nuovo standard su televisori, monitor e dispositivi destinati al mercato interno. Da lì, eventualmente, potrebbe partire una diffusione più ampia. Al momento, però, non risultano annunci di massa su TV, console, notebook, GPU o monitor commercializzati con GPMI.

Il precedente di DisplayPort aiuta a capire il problema: tecnologia solida, molto apprezzata nell’informatica, ma mai diventata davvero dominante nel salotto di casa. Per GPMI la sfida sarà convincere non solo i marchi cinesi, ma anche produttori internazionali di semiconduttori, schede grafiche, console, docking station e ricevitori AV.

Solo allora il nuovo standard potrà uscire dalla fase della promessa. Per ora resta un segnale da seguire con attenzione: un consorzio guidato da aziende cinesi propone una connessione digitale capace, almeno nei dati dichiarati, di competere con gli standard occidentali e internazionali più usati. Se l’industria lo seguirà, GPMI potrebbe diventare uno dei passaggi chiave della prossima generazione di cavi e dispositivi. Altrimenti resterà un progetto tecnicamente ambizioso, ma limitato a pochi prodotti.