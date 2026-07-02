Altro che foto e video, ho disattivato un'app di sistema Android e ho recuperato 6 GB in un attimo

Su Android 14 e versioni successive può capitare di ritrovarsi con diversi gigabyte spariti senza un motivo evidente. Non sempre la colpa è di foto, video o chat infinite: spesso lo spazio è occupato da AICore, un’app di sistema di Google che gestisce alcune funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul telefono. Se non la si usa, si può disattivare dalle impostazioni e recuperare memoria.

Uno smartphone con la gestione memoria aperta richiama il tema delle app di sistema che occupano spazio su Android.

AICore, l’app nascosta che può prendersi fino a 6 GB

Il nome, di suo, dice poco. Anche perché AICore non si trova nel cassetto delle app e non si presenta come una normale applicazione da aprire con un tap. È un componente di sistema installato su molti telefoni con Android 14 o successivi e serve a far funzionare sul dispositivo alcuni modelli di intelligenza artificiale di Google.

In sostanza lavora dietro le quinte. Non si vede, non disturba, ma può pesare parecchio. Nella documentazione per sviluppatori, Google spiega che AICore permette al telefono di usare modelli come Gemini Nano senza mandare ogni richiesta ai server cloud. Il vantaggio è chiaro: più privacy, risposte più rapide e alcune funzioni disponibili anche offline.

Il problema è lo spazio. Su alcuni dispositivi AICore può arrivare a occupare circa 6 GB di memoria interna, a volte anche qualcosa in più. Durante gli aggiornamenti del modello, Android può tenere per qualche giorno sia la vecchia sia la nuova versione, finché quella più recente non viene considerata stabile. Poi elimina la copia precedente. Ma su un telefono da 128 GB, magari già pieno di foto, video e chat, quei gigabyte si fanno sentire.

Le funzioni Android che usano l’AI locale di Google

AICore serve a far girare diverse funzioni basate su AI locale. Alcune sono abbastanza evidenti, altre lavorano quasi senza farsi notare. Tra queste ci sono gli strumenti di scrittura e correzione in Gboard, i suggerimenti intelligenti nelle risposte, il riconoscimento vocale automatico e le funzioni di riassunto nell’app Registratore sui dispositivi compatibili.

Sui Google Pixel il suo ruolo può essere ancora più ampio. Entrano in gioco funzioni come Magic Compose, Call Notes, Pixel Screenshots e alcune opzioni di riconoscimento immagini in Pixel Studio.

L’idea di Google è semplice: trattare i dati direttamente sul telefono, senza mandarli online. Una scelta utile, soprattutto quando si parla di messaggi, chiamate o registrazioni vocali. Però non tutti usano davvero questi strumenti. C’è chi preferisce aprire Gemini o ChatGPT come app separate, chi non vuole suggerimenti automatici mentre scrive, chi vuole solo liberare memoria. Ed è qui che AICore diventa meno indispensabile di quanto sembri.

Come disattivare AICore e recuperare spazio

Essendo un’app di sistema, AICore non si può disinstallare normalmente senza passare da procedure avanzate come il root, che restano sconsigliate alla maggior parte degli utenti. Si può però disattivare dalle impostazioni.

Il percorso, sui telefoni Android compatibili, parte da Impostazioni, poi App. Dal menu con i tre puntini bisogna mostrare anche le app di sistema. A quel punto si cerca AICore, si forza l’arresto, si tocca Disattiva e, dal menu dell’app, si rimuovono anche gli aggiornamenti. A seconda del produttore qualche voce può cambiare, ma il principio resta lo stesso.

Il risultato è il recupero dello spazio occupato dal modello AI scaricato, spesso vicino ai 6 GB. In cambio, smettono di funzionare le funzioni legate ad AICore: correzioni avanzate, suggerimenti smart e alcune opzioni AI dei Pixel. Le app esterne come Gemini o ChatGPT, invece, continuano a funzionare normalmente, perché usano servizi propri, spesso online.

Se si cambia idea, basta riattivare AICore dalle impostazioni: Android riscaricherà il modello in background. Per chi non usa l’AI integrata di Google, però, quei gigabyte recuperati possono valere più di qualche suggerimento automatico.