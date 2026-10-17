Altro che forno e friggitrice ad aria: è questa la combinazione perfetta che LIDL ha scontato per poco tempo

È un apparecchio pensato per chi ha cucine piccole e cerca una soluzione più compatta del forno tradizionale, con funzioni da friggitrice ad aria, al prezzo indicato di 89,99 euro. Il prodotto, segnalato da Xataka Smart Home, entra in un settore già molto affollato: quello degli elettrodomestici da banco che promettono cotture rapide, poco olio e meno ingombro rispetto ai forni da incasso.

Nelle case con poco piano di lavoro, il problema non è solo cucinare in fretta. È anche capire dove mettere tutto. Un mini forno con friggitrice ad aria come il modello Silvercrest Lidl punta proprio su questo: riunire in un solo apparecchio il forno da tavolo e l’airfryer, senza dover occupare spazio con due prodotti diversi. Non è poco, soprattutto in monolocali, seconde case o cucine dove ogni presa libera fa comodo. Il vantaggio, nella pratica, è poter preparare porzioni di tutti i giorni senza accendere il forno grande.

Chi usa spesso una friggitrice ad aria lo sa bene: è veloce, ma il cestello può diventare stretto quando si vuole infilare una teglia, una piccola pizza o uno stampo. Qui il formato da 21 litri offre più margine rispetto a molte airfryer tradizionali, pur restando un apparecchio da appoggio. Il messaggio della scheda prodotto è chiaro: cucinare senza complicarsi la vita. Tradotto: meno spazio occupato e più libertà d’uso.

Silvercrest da 21 litri: potenza, capacità e programmi alla prova dell’uso quotidiano

Il mini forno Silvercrest dichiara una potenza di 2.250 W e una capacità interna di 21 litri. Due numeri che lo mettono tra gli apparecchi compatti, ma non ridotti all’osso. Secondo le informazioni diffuse dal rivenditore e riprese dalla stampa specializzata, permette di cuocere, gratinare, arrostire e friggere ad aria calda, con controllo digitale di tempi e temperature. Sul frontale ci sono display e comandi preimpostati: si sceglie il programma, si corregge se serve, poi si avvia.

Un mini forno da banco con funzione tipo airfryer in una cucina compatta, ideale per cotture rapide senza occupare troppo spazio.

La funzione più cercata resta la Air Fry, basata sulla circolazione veloce dell’aria calda. È il sistema usato per ottenere patate, verdure o ali di pollo più asciutte e croccanti, con poco olio rispetto alla frittura classica. Non rimpiazza del tutto un forno tradizionale, soprattutto quando si cucina per più persone, ma per molte ricette quotidiane può bastare. E un apparecchio compatto, di solito, si scalda anche più in fretta di un forno da incasso.

Accessori inclusi: dalle pizze individuali alle verdure croccanti

Nella confezione del forno digitale Silvercrest sono previsti diversi accessori: una teglia per la cottura, una griglia per arrostire, un cestello per friggere ad aria e un vassoio raccoglibriciole estraibile, utile quando si preparano alimenti che lasciano residui. Sono pezzi semplici, ma nell’uso di tutti i giorni contano. La griglia aiuta con carne e verdure, il cestello lascia passare meglio l’aria calda, la teglia resta la scelta più naturale per prodotti da forno e piatti già pronti.

Le preparazioni possibili sono quelle tipiche di un apparecchio ibrido: pizze individuali, patate a spicchi, verdure croccanti, piccoli arrosti, toast, gratin e dolci in stampi medi. Il formato da 21 litri non va scambiato per quello di un forno familiare, ma offre qualcosa in più rispetto alle friggitrici ad aria più strette. In una cucina piccola può voler dire preparare la cena senza dover liberare mezzo piano di lavoro. Piccolo, sì. Ma non solo per gli snack.

Prima di comprarlo: consumi, ingombro e alternative sotto i 100 euro

Il primo punto a favore del mini forno Lidl da 89,99 euro è la doppia funzione: forno da banco e friggitrice ad aria nello stesso apparecchio. Per chi non ha un forno da incasso, o lo usa poco perché richiede tempo e consuma, può essere una scelta sensata. Anche sui consumi il ragionamento è semplice: un vano più piccolo tende a scaldarsi più rapidamente e può risultare più comodo per porzioni singole o medie.

Naturalmente il consumo reale cambia in base a durata, temperatura e frequenza d’uso. Restano però alcuni limiti. Come molti mini forni da appoggio, la parte esterna può scaldarsi durante cotture lunghe o ad alte temperature. Meglio quindi lasciare spazio attorno per la ventilazione e non sistemarlo vicino a materiali sensibili al calore. Inoltre, per quanto compatto, occupa comunque una porzione fissa del piano cucina.

Tra le alternative sotto o attorno ai 100 euro viene citato il Cecotec Bake&Fry 1500 Touch, venduto online a circa 99,90 euro, con display touch, programmi preimpostati e accessori inclusi. La scelta, alla fine, dipende dall’uso reale: se in casa ci sono già un forno efficiente e una airfryer capiente, l’ibrido può essere di troppo. Se invece lo spazio manca, il Silvercrest Lidl diventa una proposta concreta.