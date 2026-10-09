Altro che da buttare, questi vecchi CD sono il sogno dei collezionisti: è pieno di annunci sul web e le cifre sono da capogiro

Nel 2026, in molte case italiane, i vecchi CD di film, musica e videogiochi finiti in libreria, in cantina o dentro uno scatolone tornano a incuriosire collezionisti e appassionati.
Nel 2026, in molte case italiane, i vecchi CD di film, musica e videogiochi finiti in libreria, in cantina o dentro uno scatolone tornano a incuriosire collezionisti e appassionati.
Valentina Giungati
Pubblicato il 9 ott 2026
Altro che da buttare, questi vecchi CD sono il sogno dei collezionisti: è pieno di annunci sul web e le cifre sono da capogiro

Alcune edizioni fuori catalogo, promozionali o mai ristampate possono valere oggi molto più del prezzo pagato all’epoca. Non tutti i dischi comprati negli anni Novanta, certo. Ma in un mercato spinto da nostalgia, rarità e voglia di oggetti fisici, certe copie ben tenute possono riservare sorprese.

Lo streaming digitale non ha spento l’interesse per i supporti fisici. Anzi, in alcuni casi lo ha riacceso. CD, DVD e videogiochi su disco sono diventati oggetti capaci di raccontare un periodo preciso: copertine, libretti, codici di catalogo, adesivi promozionali, confezioni originali. Tutti dettagli che una piattaforma online non può offrire.

“Chi compra non cerca solo l’ascolto o la visione, cerca una copia precisa, con una storia”, ripetono spesso i venditori specializzati nei negozi di dischi usati. È una dinamica già vista con il vinile, ma con tratti diversi: i CD rari attirano chi è cresciuto tra anni Ottanta, Novanta e primi Duemila, ma anche giovani collezionisti abituati al digitale e curiosi di avere tra le mani un oggetto vero. Così una prima stampa ancora sigillata, o un’edizione mai più uscita, smette di essere solo un ricordo e diventa un pezzo da catalogare.

Prime stampe, promo e copie ritirate: i dettagli che fanno salire il prezzo

A fare il valore di un CD da collezione sono soprattutto rarità, condizioni e possibilità di ricostruirne la storia. Le copie più cercate sono spesso prime stampe, edizioni promozionali mandate a radio e giornalisti, tirature limitate, versioni con errori di stampa o dischi ritirati dal mercato dopo questioni legali o cambi di copertina. A volte basta pochissimo: un codice sul dorso, un logo diverso, una matrice incisa vicino al foro centrale. Dettagli minimi, ma decisivi per chi compra.

Mani che esaminano un CD in custodia aperta su un tavolo, con pile di dischi, guanti bianchi e lente d’ingrandimento
Valutazione di vecchi CD e DVD a casa, con guanti e lente d’ingrandimento, tra pile di supporti fisici.

Le condizioni, poi, pesano molto. Un CD graffiato, senza booklet o con la custodia rotta perde gran parte del suo interesse. Una copia Near Mint o ancora sigillata, invece, può valere diverse volte una versione consumata. Contano anche fascette originali, adesivi, cartoline interne, libretti completi e ricevute d’acquisto. Sembrano particolari da poco, ma possono cambiare una valutazione.

Da Nirvana ai videogiochi anni ’90: cosa cercano davvero i collezionisti

Nel campo della musica, l’attenzione va soprattutto su pressaggi originali, promo e prime tirature di artisti e band che hanno segnato gli ultimi decenni. Alcune copie legate a gruppi come Nirvana, Pearl Jam o ad altri nomi centrali del rock anni Novanta possono raggiungere cifre alte, soprattutto se si tratta di edizioni destinate alla stampa o distribuite in pochi Paesi. Secondo i database usati dai collezionisti, come Discogs, i prezzi oscillano molto: da poche decine di euro fino a diverse migliaia per gli esemplari più rari e ben documentati.

Il discorso vale anche per film e videogiochi. Nel cinema interessano DVD e CD video di pellicole cult, edizioni limitate con booklet, director’s cut, cofanetti deluxe o copie ritirate e mai ristampate. Nel gaming, invece, sono molto richiesti alcuni videogiochi anni ’90 e dei primi Duemila, soprattutto se completi di manuale, confezione originale e materiali promozionali. Console meno diffuse, tirature regionali ed errori di stampa possono far salire il prezzo. In alcuni casi, per titoli molto ricercati, si arriva anche a diverse migliaia di euro.

Valutazione, autenticazione e vendita: come evitare errori e falsi

Prima di vendere un vecchio CD, gli operatori consigliano di non fermarsi al primo annuncio trovato online. Bisogna confrontare numero di catalogo, codice matrice, grafica del disco, provenienza e condizioni con esemplari identici già venduti su piattaforme come Discogs, Popsike o marketplace specializzati. Le inserzioni ancora attive possono trarre in inganno: conta il prezzo a cui un oggetto è stato davvero venduto, non quello chiesto dal venditore.

Per pezzi di valore alto, sopra alcune centinaia o migliaia di euro, può essere utile rivolgersi a un negozio specializzato, a una casa d’aste o a servizi di autenticazione professionale. Le contraffazioni ci sono, soprattutto per edizioni promozionali e copie molto richieste, e spesso si riconoscono solo da dettagli di stampa, qualità del booklet o codici non coerenti. Chi vende dovrebbe fotografare bene ogni elemento, segnalare eventuali difetti e usare imballaggi adatti. Una custodia crepata durante la spedizione può bastare per far partire una contestazione. Meglio perdere un giorno in più, insomma, che svendere un oggetto raro o finire in una trattativa sbagliata.

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