Altro che condizionatore: il trucco dei 45° per dormire sempre al fresco (e gratis)

Con il caldo estivo che nelle città italiane non dà tregua nemmeno di notte, in molti stanno provando un rimedio semplice in casa, soprattutto in camera da letto: lasciare la porta socchiusa a 45 gradi per far girare meglio l’aria e dormire un po’ più al fresco, senza accendere il condizionatore. Non è una magia, sia chiaro. Ma nelle sere in cui fuori la temperatura scende di qualche grado può aiutare davvero, soprattutto negli appartamenti dove l’aria resta ferma tra corridoio e stanza.

Perché la porta socchiusa aiuta il ricambio d’aria

Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. Una porta chiusa trattiene l’aria calda accumulata durante il giorno. Una porta spalancata, invece, non sempre crea un passaggio d’aria efficace. Lasciarla a circa 45 gradi può fare da piccola “guida” e indirizzare meglio la ventilazione naturale tra camera, corridoio e finestre.

Alcuni specialisti del sonno, tra cui il dottor Jordan Burns citato da diversi siti di divulgazione, collegano questo effetto al modo in cui l’aria passa negli spazi più stretti. Detto in parole povere: l’aria calda trova più facilmente una via d’uscita. “Si sente appena, ma cambia”, racconta spesso chi prova il metodo nelle notti meno afose, magari con una finestra aperta sul lato opposto della casa.

Quando funziona davvero: finestre, corridoi e ostacoli da evitare

Il trucco della porta a 45 gradi funziona meglio se c’è un vero percorso per l’aria. Non serve a molto, invece, se la stanza resta chiusa su se stessa. Per questo, quando si può, conviene aprire una finestra in camera o in un ambiente vicino, così da creare un passaggio tra esterno, corridoio e zona notte. Attenzione anche a quello che si trova vicino alla porta: una sedia, uno stendino, scatoloni o un mobile troppo addossato possono bloccare il flusso e ridurre l’effetto.

Di giorno, però, vale la regola opposta. Se il sole batte sulla stanza dalle 13 alle 17, meglio tenere tapparelle abbassate, tende chiuse e finestre serrate nelle ore più calde. Poi si riapre la sera, poco prima di andare a dormire. Un piccolo test può aiutare: fissare un nastro leggero vicino allo spiraglio della porta. Se si muove, anche appena, l’aria sta circolando. Se resta immobile, meglio cambiare angolo o aprire un’altra finestra.

Risparmio in bolletta e limiti nelle notti più torride

La questione non riguarda solo il fresco, ma anche il risparmio in bolletta. Secondo simulazioni riportate da Quotidiano Nazionale, un uso moderato del condizionatore può costare circa 36 euro al mese, mentre un utilizzo intermedio può arrivare intorno ai 65 euro. Nei casi più pesanti, con molte ore di accensione al giorno, si possono superare i 100 euro mensili.

Impostare l’impianto tra 24 e 26 gradi, come indicano le linee più diffuse sul risparmio energetico in casa, aiuta a consumare meno rispetto a temperature troppo basse. La porta socchiusa, però, non sostituisce l’aria condizionata nelle notti più dure, quando muri e pavimenti rilasciano calore fino all’alba. Può comunque ridurne l’uso: magari permette di accenderla più tardi o di spegnerla prima. Gratis, senza lavori e senza consumare energia. A volte basta davvero un angolo.