Altro che condizionatore, arriva il frigo umano che ti raffredda immediatamente

Si chiama Do Hiemon Box, l’ha realizzata l’azienda SDRS per il mercato industriale ed è venduta dal fornitore Trusco Nakayama. A vederla sembra un grande frigorifero verticale.

Solo che non serve a conservare alimenti: serve a dare qualche minuto di tregua alle persone durante le ondate di calore, in un Paese alle prese con giornate oltre i 40 gradi e casi in aumento di colpo di calore. Una soluzione semplice, perfino ruvida. Proprio per questo, però, racconta bene il punto: le estati sono cambiate.

Il Do Hiemon Box, che la stampa giapponese ha già ribattezzato frigorifero per esseri umani, è una cabina con una sedia all’interno e una temperatura tenuta intorno ai 15 gradi Celsius. Chi entra si siede e viene investito da aria raffreddata a circa 5 gradi, indirizzata su testa, collo, spalle e schiena. Sono le zone su cui si prova ad agire subito quando il corpo comincia a soffrire il caldo.

Secondo l’azienda, bastano cinque minuti per sentire un sollievo chiaro. Con una permanenza di circa dieci minuti, la cabina può aiutare ad alleviare i sintomi dell’esaurimento da calore. Il flusso d’aria ha tre livelli, la struttura è montata su ruote e dopo venti minuti scatta lo spegnimento automatico, per evitare un raffreddamento eccessivo. Il prezzo resta quello di un’attrezzatura da lavoro: 1,5 milioni di yen, circa 9 mila euro, più IVA.

Do Hiemon Box: dentro la cabina refrigerata da 9 mila euro

SDRS si è ispirata ai distributori automatici refrigerati, una presenza abituale nelle città giapponesi. Da quell’immagine familiare è nato una specie di piccolo rifugio climatico. Il senso, spiegato dall’azienda nei materiali di presentazione, è semplice: non raffreddare una stanza, ma dare una pausa al corpo. Breve, mirata, personale.

Una cabina refrigerata per una persona offre sollievo dal caldo in un edificio pubblico, mentre altri visitatori cercano di rinfrescarsi.

Il lancio del frigorifero umano arriva mentre il Giappone fa i conti con temperature sempre più pesanti. Secondo Sora News 24, il 15 luglio a Tokyo 48 persone sono state portate in ospedale per colpo di calore in una sola giornata. Numeri che, per uffici comunali e pronto soccorso, assomigliano sempre meno a un’eccezione.

Il governo giapponese ha introdotto anche una nuova parola: kokushobi, tradotta alla lettera come “caldo crudele”. Indica i giorni in cui la temperatura arriva a 40 gradi o li supera. Una scelta linguistica che dice molto. Non basta più parlare di caldo intenso: serve una categoria a parte, distinta dalle giornate in cui il termometro resta appena sotto quella soglia.

A Tokyo, Osaka e in molte altre città, il problema non è solo la temperatura. Ci sono l’umidità, l’asfalto, gli edifici fitti, il calore che resta incastrato tra facciate, marciapiedi e binari. Nei quartieri centrali, all’ora di pranzo, l’aria sembra fermarsi. In quel momento una cabina a 15 gradi, anche se può accogliere una persona alla volta, smette di sembrare un’invenzione bizzarra.

Cantieri, uffici, eventi: dove può servire un frigorifero per esseri umani

Il Do Hiemon Box è pensato per essere sistemato senza lavori complicati in cantieri, magazzini, uffici temporanei o aree per eventi all’aperto. Sono luoghi dove il condizionamento tradizionale è difficile, caro o non basta. In un cantiere stradale, per esempio, dieci minuti al fresco possono separare una pausa normale da un principio di malore.

Un esemplare è già stato donato al Municipio di Maebashi, nella prefettura di Gunma. I visitatori possono usarlo gratis durante l’orario di apertura. È un dettaglio piccolo, ma concreto: si entra, ci si siede, si aspetta qualche minuto e poi si torna fuori. Può farlo un anziano arrivato per un certificato, oppure un impiegato comunale dopo una commissione nel cortile.

Secondo il produttore, la cabina consuma circa la metà di un condizionatore portatile. Anche per questo può interessare aziende e amministrazioni locali. Non sostituisce un piano di prevenzione, né può proteggere una comunità intera. Però dà una risposta immediata nei posti in cui il caldo colpisce il corpo prima ancora che l’organizzazione riesca ad adeguarsi.

Dalle cabine alle cooling room: adattarsi al caldo, tra emergenza e infrastrutture

Il punto, oltre al singolo oggetto, è come le città si stanno preparando alle estati invivibili. Da una parte servono interventi più ampi: alberi, materiali che assorbono meno calore, trasporti adeguati, case meglio isolate, reti elettriche più robuste. Dall’altra, intanto, crescono le soluzioni rapide: cooling room, biblioteche climatizzate, palestre aperte nelle ore più calde, spazi pubblici dove fermarsi senza dover consumare.

Il frigorifero per esseri umani sta in questa seconda categoria: l’emergenza gestita a pezzi, con strumenti puntuali. Non risolve la crisi climatica, non abbassa la temperatura delle città e non cambia le condizioni di chi passa ore sotto il sole. Però indica una direzione: il caldo non è più solo un fastidio stagionale. È un rischio da affrontare con luoghi, regole e strumenti dedicati.

Resta una domanda politica, oltre che tecnica. Se l’adattamento passerà solo da cabine individuali da 9 mila euro, il rischio è costruire una protezione a intermittenza, disponibile per chi può comprarla o installarla. Se invece queste soluzioni saranno affiancate da infrastrutture pubbliche, piani sanitari e spazi freschi diffusi, potranno diventare un tassello utile. Per ora il Do Hiemon Box raffredda una persona per venti minuti. Fuori, però, l’estate continua.