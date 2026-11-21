Nel mirino ci sono soprattutto prodotti tech: smartphone, tablet, cuffie e smartwatch. L’iniziativa arriva mentre la corsa agli acquisti è già partita, spinta anche dalle offerte di Amazon e AliExpress. Attenzione, però: lo sconto non vale in automatico per tutti. Serve la carta MediaWorld Club collegata al proprio profilo.

Il NO IVA MediaWorld non toglie materialmente l’imposta dal prezzo finale. In pratica, applica al carrello uno sconto del 18,04% sul prezzo esposto. È una formula che la catena ha già usato in passato nelle campagne più spinte.

Per ottenere lo sconto bisogna avere una carta MediaWorld Club associata all’account usato per l’acquisto. Chi non l’ha ancora attivata può richiederla gratis dal sito, come indicano le condizioni della promozione, prima di chiudere l’ordine.

C’è poi un altro punto da tenere d’occhio: il taglio di prezzo vale solo sui prodotti venduti e spediti da MediaWorld. Restano quindi fuori eventuali articoli di partner o venditori esterni. Lo sconto non si somma ad altre promozioni simili e compare direttamente al checkout, dopo l’accesso con il profilo giusto. Meglio quindi controllare sempre il prezzo a carrello, non solo quello nella scheda prodotto, soprattutto con offerte così brevi.

Smartphone Android in offerta: pieghevoli, top di gamma e modelli sotto i 600 euro

Il reparto più caldo è quello degli smartphone Android. Dentro la promozione ci sono sia modelli di fascia alta sia telefoni più accessibili. Tra i pieghevoli spiccano il Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB, proposto a 1.475,18 euro nelle versioni Cream o Lavender, e il Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, indicato a 1.885,18 euro nella colorazione Violet Shadow. In lista anche Vivo X Fold6 12+512 GB a 1.803 euro e Motorola Razr Fold 16+512 GB a 1.557,18 euro.

Pagamento in cassa con carta fedeltà e prodotti tech, immagine legata alle offerte Black Friday NO IVA di MediaWorld.

Tra i top di gamma più classici compaiono Vivo X300 Ultra 1 TB a 1.639,92 euro e OPPO Find X9 Ultra 5G 512 GB a 1.393,99 euro. Sono modelli pensati per chi guarda soprattutto a memoria, fotocamere e prestazioni. Poco più sotto si trovano Vivo V70 5G 512 GB a 573,92 euro, Xiaomi 17T 12+512 GB a 573,18 euro e Samsung Galaxy S26 FE 128 GB a 655,18 euro.

Non mancano le proposte sotto i 600 euro, una soglia che durante il Black Friday fa spesso la differenza. Il Nothing Phone (4a) Pro 8/128 GB scende a 450,18 euro, l’OPPO Reno16 FS 5G 512 GB con cover magnetica inclusa arriva a 549,39 euro, mentre il Vivo V70 FE Special Pack, con auricolari Buds Air3 e caricatore da 90 W, è indicato a 377,12 euro. Più in basso, il Redmi Note 17 5G 6+256 GB è segnalato a 270,52 euro e il Samsung Galaxy A18 LTE 128 GB a 220,58 euro.

Tablet, cuffie e smartwatch: le occasioni tech oltre gli smartphone

La campagna NO IVA non riguarda solo i telefoni. Tra i tablet Android ci sono lo Xiaomi Pad 8 WiFi 128 GB a 450,92 euro, lo Xiaomi Pad 8 WiFi + Keyboard a 409,92 euro e il Lenovo Yoga Tab WiFi 256 GB a 392,78 euro. Prodotti diversi, pensati per usi diversi: dal tablet da divano a quello più adatto per studio, appunti e videochiamate.

Nella fascia più economica, MediaWorld propone anche vari modelli TCL e Honor. Il TCL TAB 11 Gen2 WiFi 256 GB scende a 110,69 euro, il TCL TAB A1 Plus WiFi 128 GB a 163,18 euro, mentre il TCL NXTPAPER 11 Plus WiFi 256 GB viene venduto a 204,18 euro. Chi cerca uno schermo più grande può guardare al TCL NXTPAPER 14 WiFi con Flip Case e T-Pen, proposto a 409,18 euro.

Spazio anche ad accessori audio e indossabili. Le Sony WH-1000XM5 con custodia rigida sono indicate a 188,59 euro, gli auricolari Sony WF-1000XM5 a 172,19 euro e le Samsung Galaxy Buds4 Pro allo stesso prezzo, 172,19 euro. Tra gli smartwatch figurano OPPO Watch X3 a 285,35 euro, Huawei Watch Fit 4 a 97,98 euro e Samsung Galaxy Watch Ultra 4G 47 mm a 409,58 euro.

Scadenze, limiti e usato: cosa controllare prima di pagare

La finestra è stretta. Il NO IVA MediaWorld è partito il 20 novembre 2026 e resterà attivo fino alle 23:59 di domenica 22 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Un dettaglio importante, perché durante il Black Friday alcuni prodotti possono sparire dal catalogo online prima della chiusura ufficiale della promozione. E spesso ci si accorge troppo tardi che lo sconto visto poche ore prima non è più disponibile.

Alcune offerte sono inoltre compatibili con la supervalutazione dell’usato, con vantaggi indicati fino a 300 euro su modelli selezionati, soprattutto nell’area Samsung. Tra i dispositivi citati ci sono Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. La convenienza reale, però, dipende dallo stato del dispositivo consegnato, dal modello e dalle condizioni applicate al momento della valutazione. Prima di pagare conviene quindi ricontrollare tutto: prezzo iniziale, sconto 18,04%, eventuale ritiro dell’usato e disponibilità effettiva del prodotto.