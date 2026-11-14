Altro che Bimby, da Lidl torna Monsieur Cuisine in offerta per il Black Friday

Dal 23 novembre il Monsieur Cuisine Smart torna nei negozi Lidl italiani per il Black Friday, attirando chi cerca un robot da cucina connesso.

La proposta dei Black Days 2026 arriva poco prima delle feste, quando cresce l’interesse per gli elettrodomestici capaci di semplificare ricette e preparazioni quotidiane. Sul volantino compare un prezzo preciso, ma non un confronto con un listino precedente: un dettaglio che vale la pena considerare. Tra funzioni automatiche, schermo touch e disponibilità variabile nei punti vendita, ecco cosa sapere prima di decidere se acquistarlo.

Dal 23 novembre da Lidl: Monsieur Cuisine Smart a 399 euro

Il Monsieur Cuisine Smart sarà disponibile da lunedì 23 novembre al prezzo di 399 euro, come indicato nella campagna Black Days Lidl 2026. È una soglia che lo piazza tra i robot da cucina più completi ma ancora accessibili, soprattutto per chi vuole provare le ricette guidate senza puntare su prodotti dal prezzo più alto. Come sempre, per le offerte a tempo conteranno anche l’orario di apertura, l’affluenza e la disponibilità del singolo punto vendita.

Lidl non indica un ribasso rispetto a un listino ufficiale precedente. Un dettaglio che pesa, per chi confronta offerte e promozioni prima di comprare. Il dato sicuro resta quindi quello del volantino: 399 euro. Prima di andare in negozio, meglio controllare il punto vendita più vicino: gli assortimenti possono cambiare da zona a zona.

Programmi automatici e cotture guidate: cosa fa il robot Silvercrest

Il robot da cucina Silvercrest punta sui 16 programmi automatici, pensati per le preparazioni di tutti i giorni. Si va dagli impasti alla cottura a vapore, dalla rosolatura alla fermentazione, fino allo Slow Cooking. C’è anche la funzione Sous-vide, per chi vuole provare cotture a bassa temperatura con un controllo più preciso dei tempi. Non solo piatti elaborati, dunque, ma anche operazioni semplici che aiutano a ridurre passaggi e stoviglie.

Chi preferisce gestire da sé la preparazione può regolare manualmente velocità e temperatura. I livelli di velocità sono 10, con funzione Turbo per lavorare gli ingredienti a impulsi. La temperatura, invece, va da 37 a 130 gradi. Un intervallo utile sia per preparazioni delicate, creme e lievitazioni, sia per cotture più decise.

Display touch, Wi-Fi e oltre 600 ricette: cucina guidata sullo schermo

Il Monsieur Cuisine Smart Lidl ha un display touch da 8 pollici, connessione Wi-Fi e più di 600 ricette precaricate con istruzioni passo dopo passo. È qui che entra in gioco la parte “smart”: chi cucina può seguire le indicazioni direttamente sullo schermo, senza tenere aperti libri, app o fogli sparsi sul piano di lavoro. Una soluzione pensata anche per chi non ha molta esperienza, ma vuole provare piatti più strutturati.

Le ricette guidate rendono l’uso del robot più immediato. Ingredienti, passaggi e tempi compaiono in sequenza; poi resta sempre la mano di chi cucina, con piccoli aggiustamenti e gusti personali. In questa fascia di prezzo, il pacchetto formato da schermo ampio, Wi-Fi e programmi automatici è uno degli elementi che rende il prodotto interessante.

Disponibilità variabile: cosa controllare prima dell’acquisto

Prima di mettersi in fila per il Monsieur Cuisine Smart a 399 euro, conviene dare un’occhiata al volantino Lidl aggiornato e, se possibile, sentire il punto vendita più vicino. La disponibilità può cambiare in base alla città, al negozio e alle quantità arrivate, come spesso succede con le promozioni dei Black Days. In alcuni casi il prodotto può finire già nelle prime ore, soprattutto dove la richiesta è più alta.

Il ritorno del modello nel 2026 segue campagne precedenti che avevano già attirato l’attenzione dei consumatori, in particolare nel periodo che precede il Natale. Per chi sta pensando all’acquisto, le verifiche da fare sono poche ma concrete: prezzo esposto, disponibilità reale, condizioni di vendita e caratteristiche del modello presente in negozio. Solo dopo questi controlli la scelta diventa più semplice, senza farsi guidare dal passaparola o dalla fretta.