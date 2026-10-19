Altro che asciugatrice, Leroy Merlin ha la soluzione definitiva e costa meno di 50 euro

Tra le soluzioni segnalate da Xataka Smart Home c’è il Mercatools MT-01565, un mini asciugatore portatile venduto da Leroy Merlin a 49,99 euro. È pensato soprattutto per chi vive in appartamento, ha poco spazio e nei giorni di maltempo non può stendere fuori. Si usa quando serve, poi si smonta e si mette via.

Il Mercatools MT-01565 lavora con un sistema ad aria calda. Il motore da 1.000 watt produce un flusso continuo dentro una struttura chiusa da una copertura, simile a un piccolo armadio verticale. I vestiti si appendono sulle grucce, quindi non restano schiacciati uno sull’altro. L’aria passa meglio tra i capi e i tessuti tendono ad asciugarsi con meno segni. Un aspetto utile soprattutto per camicie, maglie leggere e pantaloni da lavoro.

Il formato “a cabina” lo rende diverso dai classici stendini elettrici, dove spesso i vestiti restano piegati sulle barre e l’asciugatura non è sempre uniforme. Qui il principio è più semplice: un piccolo spazio caldo e chiuso, con il bucato sospeso. Non è una lavanderia completa e non pretende di esserlo. Però risponde a un’esigenza molto concreta: fare asciugare i panni quando fuori piove e in casa lo spazio è poco.

Prezzo, misure e capacità: cosa offre a 49,99 euro

Il prezzo indicato da Leroy Merlin per il mini asciugatore portatile Mercatools MT-01565 è di 49,99 euro, salvo cambi di listino o disponibilità nei singoli punti vendita. Le misure dichiarate sono 60 x 160 x 60 centimetri: 60 centimetri di larghezza, 160 di altezza e 60 di profondità. In pratica occupa lo spazio di un piccolo guardaroba, più alto che largo. Può trovare posto in una veranda coperta, in un bagno abbastanza grande, in una zona lavanderia o anche in camera da letto, purché l’ambiente sia ben aerato.

Un mini asciugatore a armadio con vestiti su grucce, usato in casa nei giorni di pioggia per asciugare il bucato in poco spazio.

La capacità massima è di 10 chili di bucato. Un valore adatto a carichi medi, meno a lavaggi molto ingombranti. Una lavatrice piena di asciugamani pesanti, per esempio, può già mettere alla prova il sistema. Con magliette, intimo, pantaloni leggeri e felpe non troppo spesse, invece, l’uso è più realistico. La struttura tubolare è smontabile: quando finisce la stagione delle piogge, o semplicemente quando non serve, si può riporre dietro una porta, sotto il letto o dentro un armadio. Secondo la descrizione del prodotto, bastano pochi minuti.

In appartamento fa comodo: meno umidità, meno pieghe e niente lavori

Il primo vantaggio del Mercatools MT-01565 è che non richiede installazione. Niente tubi di scarico, niente fori nel muro, nessun collegamento particolare. Servono solo una presa elettrica e un po’ di spazio libero attorno alla struttura. Per questo può interessare chi vive in affitto, gli studenti fuori sede, le famiglie piccole o chi abita in condomini dove stendere all’esterno non è sempre possibile. Nei mesi freddi, del resto, il bucato lasciato in casa può restare umido per ore. A volte anche per giorni.

La copertura chiusa aiuta a concentrare il calore nella zona di asciugatura e può ridurre il rischio del classico odore di umido sui capi. Non risolve da sola il tema dell’aerazione in casa, ma limita la dispersione rispetto a uno stendino aperto in salotto. C’è poi la questione delle pieghe: asciugando i vestiti sulle grucce, molti capi escono meno segnati e possono richiedere meno tempo con il ferro da stiro. Una piccola comodità quotidiana. Chi stende una camicia la sera lo sa bene.

I limiti: carichi piccoli e tempi più lunghi di un’asciugatrice

Il limite principale è la capacità. Con un massimo di 10 chili, questo mini asciugatore non è pensato per famiglie numerose che fanno più lavatrici al giorno, né per piumoni, cappotti pesanti o coperte molto spesse. In quei casi una asciugatrice a condensazione o a pompa di calore resta più indicata, anche se costa di più e occupa più spazio. Il Mercatools funziona con un flusso d’aria calda: non ha un cestello rotante né sistemi di raccolta dell’umidità paragonabili a quelli degli elettrodomestici tradizionali.

Anche i tempi di asciugatura possono essere più lunghi rispetto a una asciugatrice classica. Dipendono dal tipo di tessuto, dalla quantità di capi inseriti e da quanto il bucato è stato centrifugato in lavatrice. Meglio non riempirlo troppo e lasciare spazio tra una gruccia e l’altra, altrimenti l’aria circola peggio. Per chi ha poco spazio e lo usa nei giorni di pioggia, però, il compromesso può avere senso: costa meno di 50 euro, si monta quando serve e non trasforma la casa in un labirinto di stendini.