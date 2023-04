Se la memoria non inganna e senza considerare cavi e alimentatori, l’AirTag costa 39€ ed è il prodotto più economico del listino Apple. Se non lo conosci, è un device utilissimo, perché consente di ritrovare oggetti personali smarriti. Ok, ma perché spendere 39 euro quando – grazie ad Amazon – puoi acquistare a soli 28,99 euro due tracker Bluetooth perfettamente compatibili con il network Dov’è di Apple? Applica manualmente il coupon e completa l’affare.

I due tracker Bluetooth ATUVOS costano meno di un AirTag e sono compatibili con Dov’è

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, e questo è un enorme punto a favore del piccolo ma utilissimo gadget. Il tag integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale. L’ideale da abbinare a chiavi, portafoglio, borse e così via.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci.

Questo accessorio simil-AirTag sfrutta tutte le misure di sicurezza offerte da Apple. La rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione. Nel caso in cui dovessi smarrirlo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto (dovesse essere ritrovato da qualcuno…). Il gadget è resistente all’acqua, ha dimensioni compatte e robuste e, infine, include una batteria CR2032 che dura circa 1 anno.

📢 Come anticipato in apertura, per completare l’acquisto a soli 28,99€ devi spuntare manualmente la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

