Altri rincari in arrivo ma questa volta è un vero disastro annunciato

Una mossa che, se confermata, potrebbe finire presto nei prezzi dei notebook venduti ai consumatori. Il mercato dell’informatica arriva già da mesi complicati, tra componenti più cari e listini in salita. Non è uno scossone immediato, ma il segnale è chiaro: anche il software torna a pesare sul prezzo finale.

Secondo United Daily News, alcuni produttori starebbero pagando tra il 7% e il 10% in più per installare Windows sui propri dispositivi. Si parla delle licenze OEM, quelle acquistate dai costruttori prima che il computer arrivi sugli scaffali o negli store online.

L’aumento sarebbe partito da luglio 2026 e non riguarderebbe tutti allo stesso modo. Le condizioni, come spesso accade in questi accordi, cambierebbero da azienda ad azienda.

Non è la prima volta che Microsoft ritocca le tariffe per i produttori di hardware. Stavolta, però, secondo le fonti citate dalla stampa taiwanese, il rialzo sarebbe più pesante dei normali aggiustamenti. “Il costo del sistema operativo resta una voce strutturale nel prezzo di un PC”, ha spiegato una fonte industriale ripresa dal quotidiano asiatico. Tradotto: assorbire l’aumento potrebbe non essere così semplice.

Perché il rincaro può arrivare sui prezzi dei notebook

Il meccanismo è abbastanza diretto. Il costo della licenza Windows OEM entra quasi sempre nel prezzo finale del PC Windows comprato dal cliente. Se il produttore paga di più per preinstallare il sistema operativo, ha poche strade: ridurre i margini, trattare con la distribuzione o scaricare una parte dell’aumento sul listino. Spesso, alla fine, succede proprio questo.

Verifica dei costi in ufficio tra notebook e componenti, simbolo dei rincari che possono incidere sui prezzi dei PC Windows.

Il problema è che il rincaro arriva mentre anche altri componenti stanno spingendo i prezzi verso l’alto. In particolare, il settore segnala aumenti sulle memorie, un capitolo sensibile soprattutto per i notebook, dove i margini di scelta sui componenti sono più stretti rispetto ai desktop. Un responsabile commerciale, citato indirettamente dalle ricostruzioni asiatiche, avrebbe ammesso che “sui modelli più venduti anche pochi dollari fanno differenza”. Una frase breve, ma efficace.

Per i marchi il nodo è delicato. Alzare il prezzo può frenare la domanda, soprattutto nella fascia consumer. Tenere fermo il listino, invece, significa tagliare margini già sotto pressione. Nel mezzo ci sono negozi, piattaforme online e promozioni stagionali, che spesso coprono gli aumenti per qualche settimana. Poi gli sconti finiscono, e il nuovo prezzo diventa evidente.

Dalla fascia media ai premium: i nuovi livelli di prezzo

I primi effetti, secondo le informazioni riportate, si noterebbero già sui listini dei notebook. Modelli che fino a qualche tempo fa si trovavano nella fascia tra 600 e 800 dollari si starebbero avvicinando sempre più alla soglia dei 1.000 dollari, soprattutto nelle versioni con più memoria e spazio di archiviazione. Non è un movimento identico per tutti, ma la direzione sembra quella.

La spinta riguarda anche i prodotti più costosi. Alcuni notebook Windows premium, venduti in passato tra 1.200 e 1.500 dollari, arriverebbero ora più facilmente intorno ai 2.000 dollari. A pesare non sarebbe un solo fattore, ma la somma di più voci: licenze, componenti, logistica e scelte commerciali dei marchi.

Per chi compra, però, la spiegazione tecnica conta fino a un certo punto. In negozio o online si guarda il prezzo, si confronta con il modello precedente e si nota la differenza.

Resta da capire quanto questa tendenza si farà sentire in Europa e in Italia. Qui il prezzo finale dipende anche da IVA, cambio euro-dollaro, distribuzione e promozioni dei singoli marchi. Per ora le informazioni riguardano soprattutto la filiera asiatica e i rapporti tra Microsoft e gli OEM. Ma Taiwan, nel mercato dei PC, resta un osservatorio di peso: molti grandi produttori e fornitori passano da lì.

Licenze retail Home e Pro: cosa resta fuori dal rincaro

Il rincaro segnalato riguarda le licenze OEM Windows, non quelle comprate direttamente dagli utenti. I prezzi delle versioni Windows Home e Windows Pro vendute al dettaglio, secondo quanto riportato, non avrebbero subito modifiche legate a questo aumento. Almeno per ora.

La differenza è importante. Chi acquista un computer nuovo con Windows preinstallato paga il sistema operativo dentro il prezzo complessivo del dispositivo, spesso senza una voce separata in fattura. Chi invece compra una licenza retail per installare Windows su un PC assemblato o aggiornato passa da un canale diverso, con listini pubblici e condizioni commerciali proprie.

Microsoft non ha diffuso dettagli ufficiali sui singoli accordi con i produttori. E difficilmente lo farà, visto che si tratta di contratti riservati tra l’azienda e gli operatori hardware. I numeri disponibili, quindi, vanno letti come segnali di filiera, non come un listino pubblico. Il messaggio però resta concreto: nel mercato dei PC Windows, anche il costo del software può tornare a farsi sentire sullo scontrino finale.