Il mercato degli altoparlanti, Bluetooth o meno, è incredibilmente vasto, non lo scopriamo di certo oggi. Ciò significa che ci sono proposte per tutte le tasche, tutte le necessità e tutti i gusti (anche in termini estetici, s’intende). Tuttavia, c’è da dire che per centrare l’obiettivo “qualità” bisogna puntare su marchi come Marshall, Bose e così via. Parliamo di aziende impegnate da tanti anni nell’industria delle apparecchiature audio: Bose, ad esempio, è attiva dal 1964, e non ha mai tradito le alte aspettative di coloro che hanno puntato sui suoi dispositivi.

La qualità si fa ben pagare, ma per fortuna su Amazon gli sconti non mancano. Di seguito ti indico le 5 migliori offerte attive oggi sullo store digitale del gigante di Seattle. Ti ricordo che la spedizione è gratuita se sei abbonato/a a Prime, che ora ti consente anche di ascoltare l’intero catalogo di Amazon Music (giusto per restare in tema).

Marshall Stanmore II

È l’altoparlante Bluetooth più versatile tra quelli proposti da Marshall. Sfrutta il la tecnologia aptX con audio loseless in un raggio di quasi 10 metri. Il design è spettacolare, e riprende quello caratteristico usato per gli amplificatori Marshall.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Potente diffusore Bluetooth da 50W con un design unico – che definirei “spaziale” – e tutta la qualità di Harman Kardon.

Bose SoundLink Color II

Tra gli altoparlanti in commercio, questo è senza dubbio tra i più gettonati dagli utenti Amazon. Il SoundLink Color II di Bose è compatto e impermeabile, e include anche un microfono. La batteria garantisce fino a 8 ore di ascolto.

JBL Charge 5

Con JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator, JBL Charge 5 è il diffusore portatile Bluetooth che riproduce dal tuo smartphone o tablet un suono potente e con bassi corposi. Da segnalare è la funzione PartyBoost, che ti consente di abbinare più diffusori JBL PartyBoost (appunto) per un effetto stereo perfetto per le tue feste.

Marshall Stockwell II

Oltre 20 ore di riproduzione con una singola ricarica, look iconico e ispirato al design caratteristico dei prodotti Marshall e certificazione IPX4, che si traduce in impermeabilità. Un altoparlante Bluetooth FAVOLOSO.

