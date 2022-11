Altoparlante Intelligente Belkin + Caricabatteria Wireless: sconto del 46% su Amazon

L’altoparlante intelligente SOUNDFORM Elite di Belkin ti consente di riprodurre e controllare la musica tramite assistente vocale senza rinunciare alla qualità dell’audio. Acquistalo ora su Amazon a soli 135,44€ invece di 249,99€.

Puoi collegare l’altoparlante ad Alexa o AirPlay 2 e goderti un utilizzo a mani libere tramite il tuo assistente intelligente preferito. Inoltre, gli elementi di design audaci e moderni di SOUNDFORM Elite elevano l’aspetto di qualsiasi stanza.

Apprezza la potenza e la sottigliezza di ogni traccia, grazie a bassi pieni e risonanti e toni cristallini. Il risultato è un suono ad alta fedeltà che offre un’esperienza audio accurata. Inoltre è presente la tecnologia di corrispondenza attiva degli altoparlanti di Devialet. Grazie a questa puoisentire i bassi e tutti i dettagli audio a qualsiasi volume. La tecnologia brevettata Speaker Active Matching (SAM) di Devialet rende possibile tutto questo.

La caratteristica configurazione a doppio woofer Push-Push con cancellazione delle vibrazioni garantisce bassi profondi senza la necessità di un altoparlante secondario separato. In più la base di ricarica è progettata in modo sicuro e offre una soluzione di ricarica wireless rapida e sicura. La tecnologia di annullamento delle vibrazioni nell’altoparlante assicura che il tuo dispositivo si carichi costantemente senza interruzioni.

Crea un’esperienza audio per tutta la casa con playlist, podcast o brani che ami lo streaming in più stanze contemporaneamente. Progettato per accoppiarsi con un altro altoparlante intelligente abilitato per SOUNDFORM Elite, Alexa o AirPlay 2, potrai goderti un suono di qualità CD con frequenze di campionamento di 16 bit e risoluzione di 44.100 Hz (44,1 kHz).

Usa Alexa per riprodurre musica, trovare risposte online, gestire le attività quotidiane e controllare facilmente i dispositivi smart in casa, semplicemente usando la tua voce. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

