Qualsiasi superficie diventa un altoparlante con questa cassa a conduzione ossea

Il suono in uscita cambia in base alla superficie su cui è appoggiato questo altoparlante a conduzione ossea. E oggi è in sconto su Amazon!

Il suono in uscita cambia in base alla superficie su cui è appoggiato questo altoparlante a conduzione ossea. E oggi è in sconto su Amazon!