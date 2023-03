Se stai cercando un altoparlante Bluetooth portatile ma di alta qualità, Bluetooth Bose SoundLink Revolve II è una scelta eccellente. Dispone di un trasduttore full-range rivolto verso il basso e di un deflettore acustico omnidirezionale, il che significa che può fornire un audio a 360° avvolgente in tutta la stanza, indipendentemente dalla posizione. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 251€ invece di 330€ ., risparmiando dunque un quarto rispetto al prezzo di listino.

L’aggiunta di doppi radiatori passivi supporta bassi profondi e riduce le vibrazioni. Con una carica completa, ottieni fino a 13 ore di streaming audio da un dispositivo compatibile con Bluetooth. Supporta la tecnologia NFC e può accoppiarsi rapidamente con dispositivi compatibili. Per ridurre ulteriormente i tempi di accoppiamento, SoundLink Revolve II fornisce comodi messaggi vocali per guidare l’utente attraverso il processo.

Con l’acquisto di un secondo Bose SoundLink Revolve II, puoi accoppiarli entrambi in modalità Stereo o Party. In modalità Stereo, puoi riprodurre la musica separando l’audio da sinistra a destra. In modalità Party, entrambi gli altoparlanti riprodurranno contemporaneamente lo stesso audio, consentendoti di posizionare ciascun altoparlante per adattarsi correttamente ad aree molto grandi o all’aperto.

Se associato a uno smartphone, puoi utilizzare SoundLink Revolve II come vivavoce per le chiamate in vivavoce. Puoi anche utilizzare i comandi vocali per accedere a Siri o all’Assistente Google direttamente dall’altoparlante. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

