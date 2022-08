Altoparlante Bose SoundLink Color II a meno di 110 euro su Amazon

Goditi un’esperienza audio di prima qualità grazie all’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II di colore nero. Questo altoparlante si accoppia con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come gli smartphone, per lo streaming di musica wireless fino a 30 metri di distanza. Acquistalo su Amazon a soli 109,99€ invece di 139,95€.

È inoltre integrato un ingresso audio ausiliario per l’interfacciamento di sorgenti audio cablate, come tablet e lettori MP3. L’altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata che offre fino a otto ore di riproduzione. Il SoundLink Color II si ricarica tramite la sua interfaccia micro-USB; il cavo è incluso.

SoundLink Color II ha una portata Bluetooth fino a 30 metri, così puoi goderti la tua musica senza fili. Mentre durante il processo di accoppiamento, verrano uditi dei messaggi vocali che ti aiuteranno durante il setup. Presente anche la tecnologia NFC che ti consente di connetterti con un tocco ai dispositivi compatibili.

L’altoparlante ricorda gli otto dispositivi più recenti che hai utilizzato e può connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, il che ti consente di passare rapidamente da uno all’altro. In alternativa, un jack AUX da 3,5 mm consente di utilizzare una connessione cablata.

Un microfono integrato consente di utilizzare SoundLink Color II come vivavoce. Inoltre vanta una classificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi. Il SoundLink Color II è compatto e abbastanza leggero grazie al peso di 544 grammi. E’ progettato per garantire una facilità d’uso senza precedenti e dispone di pulsanti di alimentazione, volume e sorgente. Puoi ricaricarlo in una presa a muro o con la maggior parte delle fonti di alimentazione USB. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquista questo altoparlante su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.