L’estate non è certamente dietro l’angolo, è vero, ma – lo sappiamo – il tempo vola. E poi la musica deve sempre accompagnare le nostre giornate, ecco perché un altoparlante Bluetooth è un gadget che non deve mai mancare. Oggi te ne segnalo uno impermeabile (certificazione IPX7) e con un design pulito, moderno, con linee morbide. Il suo prezzo di listino è di 39,99 euro ma puoi risparmiare il 40% spuntando la casella del Coupon. E dunque, alla fine, quanto costa? Solo 23,99 euro!

L’altoparlante Bluetooth di MUQI ha una potenza di 10 Watt e, anche quando è al volume massimo, riesce a garantire alti cristallini e bassi extra profondi e solidi. Poi è munito di un subwoofer, che offre un’esperienza di ascolto molto coinvolgente, nonostante le dimensioni del gadget siano abbastanza contenute.

Come anticipato poco sopra, la cassa è impermeabile (IPX7), quindi la puoi utilizzare a bordo piscina, nella doccia oppure la puoi portare in giro con te ad esempio durante una escursione in bici. Non devi preoccuparti, non teme le pioggia.

La batteria integrata figura nell’elenco dei pro: è da 2200mAh e mette sul piatto un’autonomia di circa 24 ore di riproduzione con un solo ciclo di ricarica. A proposito, la ricarica avviene tramite USB-C, quindi è ancora più veloce degli standard di qualche anno fa.

Con questo altoparlante Bluetooth puoi portare la tua musica preferita ovunque, senza doverti preoccupare di nulla. Ti basta una fonte – il tuo iPhone, ad esempio – e il gioco è fatto. Ricorda però che per completare l’acquisto a soli 23,99 euro devi spuntare la casella del coupon. Mi raccomando, è un passaggio fondamentale per ottenere lo sconto del 40%.

