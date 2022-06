Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile: solo 33€

Gli altoparlanti Bluetooth Portatili di Figmasu non hanno solo un buon suono, per la fascia di prezzo in cui si pongono; vantano anche una caratteristica che tornerà utilissima con la bella stagione: sono impermeabili IPX7, il che le rende perfette per doccia, mare, piscina, picnic, viaggi; da portare in spiaggia e come ideale regalo. E costano solo 33,98€ incluse spedizioni Prime.

Disponibili in diversi colori (nero, rosa e verde), questi altoparlante Bluetooth impermeabili possono generare un suono surround HD a 360° con potenza di 10 W. L’autonomia? Semplicemente incredibile: fino a 24 ore di ascolto ininterrotto, sufficiente per mandare avanti la festa tutta la notte.

La connessione è di tipo Bluetooth 5.0 e garantisce dunque velocità, qualità elevata e larga portata a fronte di consumi energetici ridotti; la certificazione IPX7 invece vi mette al riparo da pioggia, neve, polvere, schizzi d’acqua e così via. Insomma, puoi portarlo con te a bordo piscina senza doverti preoccupare che possa bagnarsi. Anzi, è perfino skock-proof, e resiste a cadute fino a 1,5 m di altezza.

È l’ideale per chi cerca una cassa compatta e non troppo ingombrante ma al contempo capace di creare l’atmosfera giusta ogni volta che serve. La consegna, manco a dirlo, è gratuita e rapidissima per tutti gli utenti Amazon Prime.