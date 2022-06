Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile: 32€ con Coupon

Gli altoparlanti Bluetooth Portatili di Figmasu non hanno solo prestazioni audio oneste, per la loro fascia di prezzo. Hanno anche una feature che tornerà utilissima in estate: sono certificate water-proof IPX7. Ciò significa che reggono senza problemi a schizzi d’acqua, brevi immersioni, e che puoi usarle in doccia, al mare, per la festa in piscina, durante un picnic, e per tutto il viaggio; E grazie a un Coupon costano solo 32€ e spicci incluse spedizioni Prime.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 5% sotto la descrizione di prodotto prima di metterlo nel carrello. ⚠️

Questi altoparlanti Bluetooth impermeabili sono disponibili nei colori nero, rosa e verde, e possono generare un suono surround HD a 360° con potenza massima di 10 W. Ma l’aspetto più interessante probabilmente è un altro: riescono a garantire ben 24 ore di ascolto su singola ricarica. Insomma, sono l’ideale per una festa in spiaggia o come regalo.

La connessione è di tipo Bluetooth 5.0, dunque veloce, stabile e a lunga gittata. E la certificazione IPX7 invece vi mette al riparo da pioggia, neve, polvere, schizzi d’acqua e così via. La scocca è garantita skock-proof per cadute fino a 1,5 m di altezza.

La consegna è ovviamente gratuita e rapida per tutti gli utenti Amazon Prime.