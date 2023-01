Altoparlante Bluetooth Portatile con schermo LED: approfitta ora della promo con COUPON su Amazon

Il Divoom Ditoo è un altoparlante Bluetooth Retro Pixel Art ed è probabilmente l’altoparlante più carino che tu abbia mai visto. Le animazioni che vedi sull’altoparlante sono tutte create utilizzando luci LED colorate. Le luci a led sono disposte in una matrice 16×16 e un’app controlla le animazioni che vedi sul tuo telefono. Puoi anche controllare le animazioni dei LED utilizzando i pulsanti sulla parte superiore dell’altoparlante. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,99€ invece di 109,99€ e risparmia un ulteriore 10% grazie al COUPON riscattabile.

È molto leggero perché è realizzato principalmente in plastica, ma è comunque abbastanza robusto. La plastica è leggermente lucida e ha piedini in gomma sul fondo per impedirgli di muoversi quando riproduce musica.

Anche i pulsanti sulla parte superiore dell’altoparlante sono realizzati in plastica. Funzionano benissimo e nel complesso suona comunque eccellente per le sue dimensioni e il prezzo. Il design dell’altoparlante sembra fantastico ed è prodotto secondo uno standard molto elevato. L’altoparlante è stato progettato per assomigliare a un grande monitor di un computer retrò.

L’altoparlante è nero e ha uno schermo da 16 × 16 pixel con illuminazione a LED blu che emette una luce soffusa che si riflette sul colore nero dell’altoparlante. L’altoparlante stesso è molto grande, il che lo rende perfetto per l’utilizzo come alternativa al monitor di un computer, e questo è reso ancora migliore poiché quando lo accendi mostra l’ora, la data e viene fornito anche con un quadrante dell’orologio che puoi cambiare. E’ presente persino un emulatore che riproduce giochi retrò.

Ci sono tre pulsanti situati nella parte superiore degli altoparlanti che ti consentono di controllare ogni sorta di cose, tra cui:

Livello del volume

Torcia elettrica (utile se sei in una stanza buia)

Modalità di gioco (consente di giocare a diversi tipi di giochi)

Selezione del quadrante dell’orologio (consente di scegliere tra diversi quadranti dell’orologio)

Pulsanti Riproduci/Pausa/Stop

Porta Micro USB

Oltre a tutto questo, c’è una porta AUX-IN situata sul retro dell’altoparlante. Essere in grado di utilizzare il Bluetooth così come qualsiasi dispositivo cablato con un cavo AUX significa che questi altoparlanti ti permettono praticamente di ascoltare qualsiasi cosa. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.