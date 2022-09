L’estate ce la saremo anche lasciata alle spalle, ma la musica non smetterà mai di accompagnare le nostre giornate. Che sia per una festa, o per ascoltare qualche brano nel proprio appartamento, un altoparlante Bluetooth è un gadget da avere assolutamente.

Oggi te ne segnalo uno con un design molto frizzante, reso tale dalle cornice RGB, e anche impermeabile, cosa che non guasta di certo. Il suo prezzo di listino è di 32,99 euro ma il Coupon del 50% ti consente di acquistarlo a soli 16,50 euro.

Come detto poco sopra, questo altoparlante Bluetooth ha un look particolare, insolito direi. Grazie alla cornice con luci RGB, spazza via l’idea dei design monotoni visti e rivisti e regala effetti visivi che cambiano dinamicamente in base alla musica in riproduzione.

L’altoparlante vanta la certificazione IPX5 e ciò significa che è resistente alla pioggia, alla polvere, alla neve e agli schizzi. Lo puoi portare praticamente ovunque, senza avere il timore che subisca danni dall’esterno.

Per quanto riguarda invece l’hardware, integra due unità doppie con una frequenza da 5W rispettivamente. I bassi suono buoni e i medi ricchi: in generale l’audio in riproduzione è fedele.

Il device pesa solo 349 grammi e integra una batteria da 1800mAh che garantisce dalle 12 alle 15 ore di riproduzione. Il Bluetooth supportato è il 5.0, quindi perfettamente compatibile con il tuo iPhone o con qualsiasi altro dispositivo tu voglia utilizzare per ascoltare musica.