Allenati in vista della prova costume con l'Apple Watch SE al 21% di sconto

L’Apple Watch SE è progettato per offrire tutto l’essenziale per uno stile di vita attivo e connesso. Con watchOS 10, le funzioni essenziali come il Rilevamento incidenti e il Rilevamento cadute assicurano la tua sicurezza, mentre la notifica per il battito cardiaco irregolare monitora la tua salute in modo continuo.

Compatibile perfettamente con dispositivi Apple, l’Apple Watch SE ti consente di sbloccare il tuo Mac, trovare facilmente i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay. È il compagno ideale per chi cerca un equilibrio tra tecnologia avanzata e semplicità d’uso, richiedendo un iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo.

Con una resistenza all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch SE è perfettamente adatto per il nuoto e altre attività acquatiche. Disponibile in tre colori di cassa, è personalizzabile con una vasta gamma di cinturini e quadranti, permettendoti di adattarlo al tuo stile e umore del momento.

Per i fitness enthusiast, l’app Allenamento offre supporto avanzato per vari sport, fornendo dati dettagliati sulle tue performance. Mantieniti sempre connesso grazie alla possibilità di mandare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e podcast, e utilizzare Siri direttamente dal tuo Apple Watch SE.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 21% sull’Apple Watch SE che viene venduto al costo totale e finale di 229€.