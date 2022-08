Ecco come crearsi un geniale sistema antifurto smart per casa e ufficio con meno di 80€ tutto incluso. Così parti sereno per le vacanze.

Un impianto di tele-sorveglianza domestico può arrivare a costa anche svariate migliaia di Euro. Oltre al prezzo, però, implica anche un’altra fregatura: si è vincolati al produttore/installatore per tutta la vita. E ogni riparazione, riconfigurazione e sostituzione batteria viene a costare anche 100-150€ pezzi esclusi.

Noi invece vi proponiamo di essere indipendenti, e di configurarvi da voi il sistema, aggiungendo i pezzi che vi servono. Per esempio, su Amazon oggi si trova in forte sconto sia la telecamera Wifi da interni Telecamera TP-Link Wi-Fi sia l‘impianto di allarme con sirena da 120 db, 5 sensori per porte e 2 telecomandi di AGSHome. Due prodotti che, se sommati, creano un sistema sicuro di videosorveglianza.

Telecamera WiFi

Con risoluzione 1080p, visione notturna fino a 8 metri, allarme acustico e luminoso integrato, audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera e supporto per schedae micro SD fino a 128 gb, la TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C100 costa solo 23,99€ incluse spedizioni.

Impianto di allarme con Sirena

Questo Impianto di allarme super low cost è un kit che integra 5 sensori per porte e finestre e 2 telecomandi separati; in più, permette di ricevere notifiche in tempo reale su cellulare.

La mini stazione include un’allarme da 120 dB per attirare l’attenzione dei vicini. Combinata con la telecamera WiFi, permette di ottenere un completo impianto di videosorveglianza a meno du 80€ tutto incluso.

Acquista impianto di allarme con sirena da 120 db, 5 sensori per porte e 2 telecomandi di AGSHome a 55,99€.